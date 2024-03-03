البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتخب البرلمان الباكستاني اليوم الأحد شهباز شريف رئيسا للوزراء، بعد أسابيع من انتخابات تشريعية تخللتها اتهامات بالتزوير على نطاق واسع.

ونال شريف البالغ من العمر 72 عاما أصوات 201 نائب مقابل 92 صوتوا لصالح عمر أيوب خان المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان، الذي تحدى أنصاره حملة القمع وفازوا بمقاعد أكثر من أي حزب آخر في انتخابات الثامن من فبراير.

يذكر أن شريف كان رئيسا للحكومة الباكستانية 3 مرات، خلال الفترة من 1990 إلى 1993، ومن 1997 إلى 1999، ومن 2013 إلى 2017.

وتم عزله بقرار من المحكمة العليا على خلفية فضيحة "أوراق بنما"، وفي عام 2018 تم منعه من تولي أي مناصب رسمية وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات بتهم الفساد.

وتم إطلاق سراح شريف في عام 2019 "لاعتبارات إنسانية" وسمحت له السلطات بمغادرة باكستان إلى بريطانيا.