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مركز العجيري العلمي: توحيد الجهود مع دار التقويم القطري حول البيانات الفلكية والتقويم

3/3/2024 4:29:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 3 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إنه اتفق مع دار التقويم القطري على توحيد الجهود الخاصة بين الكويت وقطر بشأن البيانات العلمية الفلكية وما يرتبط بالتقويم الميلادي والأشهر الهجرية.
وقال المدير العام للمركز المهندس يوسف العجيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن اجتماعا ضم الجانبين في الدوحة أخيرا تمحور حول توحيد التقويمين الكويتي والقطري والبيانات الخاصة بدخول الأشهر الهجرية.
وأضاف العجيري أن الطرفين سيعملان في الفترة القريبة المقبلة على تطبيق مقترح خاص لإطلاق إصدار خاص يحمل اسم تقويم الأنصاري الخاص بقطر والعجيري الخاص بالكويت ويتميز بمحتوى يركز على إبراز مؤسسي التقويمين (صالح العجيري - عبدالله الأنصاري) ومن شأن هذه الخطوة المساهمة في إصدار خدمة نوعية للجمهور في البلدين الشقيقين.
وذكر أن التقويمين يعملان على إعداد وتجهيز إطلاق تطبيق الهواتف الذكية باسم (تطبيق الأنصاري والعجيري) موجه للمستخدمين في كل مدن شبه الجزيرة العربية ويركز على ما اشتهر به التقويمان من المواسم الطوالع وعلم الأنواء والمحتوى القيم كما يحافظ التقويم لكل مدينة على خصوصيتها في مواسمها ومفرداتها.
وأشار المدير العام لمركز العجيري العلمي إلى أن التطبيق المشترك سيعمل على تثبيت المعيار الجغرافي للتمكن من توحيد دخول الأشهر الهجرية في جميع مدن شبه الجزيرة العربية على وجه سواء.
وبين أنه سيكون هناك تعاون لاستهداف الطفل الخليجي من خلال تقويم العجيري للطفل بهدف زيادة معرفته وتفعيلا للدور المجتمعي للمركز ونشر أهمية تعلم علم الفلك والتقويم الهجري ومواقيت الصلاة وغيرها. (النهاية)

م ف




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