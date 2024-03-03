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الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو عند 333ر0

3/3/2024 4:29:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 3 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 307ر0 دينار واستقر اليورو عند 333ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 14ر0 في المئة إلى مستوى 388ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 58ر0 في المئة إلى مستوى 347ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ه ث




MENAFN03032024000071011013ID1107927607

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