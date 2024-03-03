Sunday, 03 March 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب تغلق على ارتفاع عند 2082 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

3/3/2024 4:29:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 3 (كونا) -- ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى مستوى قياسي عند 2082 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي اثر انخفاض عوائد السندات الأمريكية وضعف سعر صرف العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن البيانات الاقتصادية الأمريكية استمرت في إظهار تراجعات بقطاع التصنيع خلال شهر فبراير الماضي فيما انخفض مؤشر (ثقة المستهلكين) بنسبة 7ر2 بالمئة ليصل إلى 9ر76 نقطة مقابل 79 نقطة في يناير الماضي ما جعل أجواء عدم التفاؤل تسود عند المستثمرين الذين فضلوا الاستثمار في المعدن الأصفر بعيدا عن مخاطر السوق الأمريكي.
وأضاف التقرير أن بيانات أمريكية أخرى كشفت تراجعا في نسبة التضخم كان الأقل منذ ما يقرب ثلاث سنوات مع تأكيدات صادرة عن المجلس الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) عن وجود نية لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.
وأوضح أن العقود الأجلة للذهب (تسليم أبريل) حققت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2 بالمئة لتصل عند 2095 دولارا للأونصة وهو رقم قياسي جديد لم تشهده أسواق المعادن الثمينة من قبل.
وذكر أن هناك بيانات اقتصادية مهمة ستنشر خلال الأسبوع الحالي من الممكن أن تؤثر في أسعار الذهب أهمها تقارير السياسة النقدية نصف السنوية الصادرة عن (البنك المركزي) الأمريكي وكذلك قرارات أوروبية هامة بشأن أسعار الفائدة داخل الاتحاد الاوروبي.
وأكد أن العوامل الجيوسياسية لا سيما التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية "حاضرة وبقوة" في ترسيخ أسعار الذهب الحالية والتي وصلت لقمم جديدة كونه من ضمن استثمارات (الملاذ الآمن) ضد مخاطر السوق.
وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 6ر20 دينار (نحو 8ر62 دولار) أما عيار 22 فبلغ 9ر18 دينار (نحو 6ر57 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 274 دينارا (نحو 835 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / ت م




MENAFN03032024000071011013ID1107927606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث