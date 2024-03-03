صورة اليوم

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التاريخ
3/3/2024 4:29:17 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مبادرة تطوعية إنسانية ترفيهية للأسر المتعففة نظمها فريقا (منارة غديرة) و(بسطة) التطوعيان
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
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