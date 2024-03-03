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وزير الصحة: خدمات المختبرات الطبية العمود الفقري للنظام الصحي والتشخيص الدقيق والعلاج الفعال

3/3/2024 4:29:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 3 – 3 (كونا) –- أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن خدمات المختبرات الطبية تشكل العمود الفقري للنظام الصحي في الكويت وتسهم كثيرا في التشخيص الدقيق والعلاج الفعال للمرضى لذا يعتبر دعم هذا القطاع وتطويره من الأولويات الرئيسية للوزارة.
وقال الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثالث للمختبرات الطبية (التقدم السريري في علم الكيمياء الحيوية) اليوم الأحد إن مختبرات الكيمياء الحيوية لها دور بارز في نجاح المنظومة الصحية وهي المصدر الرئيسي لكثير من المعلومات الضرورية التي تسهم في التشخيص المبكر للأمراض وتقديم الحلول العلاجية الملائمة ومتابعة الحالة الصحية للمريض.
ولفت إلى حرص الوزارة على دعم المختبرات الطبية بأحدث الأجهزة المخبرية والمعدات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة والسعي لتحسين بروتوكولات العمل فيها وتطوير وتدريب الكوادر الطبية والفنية وتعزيز البحوث العلمية في هذا الميدان الحيوي.
وأشار إلى تطوير خدمات عدة مؤخرا من أهمها نظام الربط الإلكتروني لنتائج المرضى مع تطبيق (سهل) مما يتيح وصول نتائج المرضى فورا إلى المريض وتسهل متابعة حالته الصحية مع الطبيب المعالج وإنجاز خدمة الربط الإلكتروني لطلبات المواد المخبرية بين المستشفيات والمستودعات مما سهل عملية طلب المستهلكات بشكل سريع وفعال ومتابعة مقدار الحاجة والطلب.
وذكر أن الوزارة وفرت تقنيات حديثة تواكب التطور العالمي وتتيح عمل تحاليل تخصصية وتخدم شريحة مهمة من المرضى من أبرزها أجهزة قياس الطيف الكتلي والذي يستخدم بتقنيات متعددة في بعض المستشفيات مثل مستشفى الأميري ومركز الإدمان ومركز يعقوب بهبهاني.
ونوه بمشاركة 15 متخصصا في المؤتمر من داخل الكويت وخارجها يسلطون الضوء على أحدث الاكتشافات والتطورات في مجال المختبرات الطبية واستعراض آخر التقنيات في مجال الأجهزة المتقدمة وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحسين الجودة التحليلية والإدارة الفعالة للمختبرات الطبية.
وأشار وزير الصحة إلى أن مؤتمر (التقدم السريري في علم الكيمياء الحيوية) يركز على تحاليل السموم والأدوية المسببة للإدمان والتحاليل التي تخدم مرضى عمليات السمنة ومرضى أورام الدم.
من جانبها قالت رئيس المؤتمر ورئيس مجلس أقسام المختبرات الطبية بالوزارة الدكتورة ابتسام الجمعة إن المؤتمر يناقش عددا من المحاور بدءا من الإدارة الفعالة للمختبرات الطبية وسياسات الاستهلاك في التحاليل الطبية وصولا لضمان جودة التحاليل بالتدقيق المستمر ومراقبة أداء الأجهزة.
وأضافت الجمعة أن المؤتمر يعنى باستعراض التوجهات الحديثة في تحاليل الكيمياء الحيوية السريرية والتقنيات الحديثة مثل الميكنة واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يسهم بشكل كبير في تحسين جودة العمل والخدمات الطبية.
ولفتت إلى أن مختبرات الكيمياء الحيوية في مرافقنا الصحية عليها مسؤولية كبيرة في توفير البيانات الحيوية التي تمثل أساس التشخيص والعلاج وتمثل الركيزة الأساسية التي تساعدنا على فهم حالة المرضى بدقة وتحديد الخطوات اللازمة للتدخل الطبي بشكل فعال.
وذكرت أن مختبرات الكيمياء الحيوية هي بمنزلة العين الثالثة التي ترى ما لا يرى بالعين المجردة فهي تستقبل عينات الدم والبول والسوائل الجسمية لتحليلها بدقة فائقة وليس هذا فحسب بل تقدم هذه المختبرات تحاليل شاملة مؤشرات وظائف الأعضاء وفحص الهرمونات. (النهاية)

م ر ف / ت م




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