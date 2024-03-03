الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية بمحافظة (شبيلي السفلى)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 3 (كونا) -- اعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية ضد مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) بمحافظة (شبيلى السفلى) جنوبي الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات (دنب) جرت في مناطق (دودوماي) و(بولو غدود) و(مدح مرودي) و(ياقبرويني) التابعة لمحافظة (شبيلي السفلى).
وأوضحت أن قوات (دنب) قامت بمطاردة "الإرهابيين" الذين كانوا يختبؤون في هذه المناطق مشيدة بوقوف السكان المحليين إلى جانب الجيش الوطني.
ويواصل الجيش الوطني الصومالي عملياته العسكرية بالتعاون مع القوات المحلية والشركاء الدوليين للقضاء على فلول مليشيات (الشباب) بوسط وجنوب الصومال.(النهاية) ا س م / ن ع ع
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