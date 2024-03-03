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الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية بمحافظة (شبيلي السفلى)

3/3/2024 4:29:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 3 (كونا) -- اعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية ضد مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) بمحافظة (شبيلى السفلى) جنوبي الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات (دنب) جرت في مناطق (دودوماي) و(بولو غدود) و(مدح مرودي) و(ياقبرويني) التابعة لمحافظة (شبيلي السفلى).
وأوضحت أن قوات (دنب) قامت بمطاردة "الإرهابيين" الذين كانوا يختبؤون في هذه المناطق مشيدة بوقوف السكان المحليين إلى جانب الجيش الوطني.
ويواصل الجيش الوطني الصومالي عملياته العسكرية بالتعاون مع القوات المحلية والشركاء الدوليين للقضاء على فلول مليشيات (الشباب) بوسط وجنوب الصومال.(النهاية) ا س م / ن ع ع

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