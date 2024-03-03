3394 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3394 طنا، منها 3151 طن خضار، و 609 أطنان فواكه، و 209 أطنان من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25و 40 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والثوم 450 و500 قرش، والبطاطا 25 و40 قرشا، والبندورة 7 و17قرشا، والجزر 30 و50 قرشا، والخيار 40 و60 قرشا، والزهرة 8 و20 قرشا، والليمون 25 و40 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.
-- (بترا)
رح/اص/ب ط
03/03/2024 12:12:29
MENAFN03032024000117011021ID1107927598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.