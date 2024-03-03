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3394 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

3/3/2024 4:29:03 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3394 طنا، منها 3151 طن خضار، و 609 أطنان فواكه، و 209 أطنان من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25و 40 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والثوم 450 و500 قرش، والبطاطا 25 و40 قرشا، والبندورة 7 و17قرشا، والجزر 30 و50 قرشا، والخيار 40 و60 قرشا، والزهرة 8 و20 قرشا، والليمون 25 و40 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.
-- (بترا)
رح/اص/ب ط
03/03/2024 12:12:29

MENAFN03032024000117011021ID1107927598

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