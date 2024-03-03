الاحتلال يرتكب تسع مجازر بحقّ عائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 آذار (بترا) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 90 شهيدا و 177 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 149 على قطاع غزة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 30410 شهداء و 71700 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

إلى ذلك، أكدت مصادر طبية أن الدفاع المدني في القطاع ما زال ينتشل العالقين تحت الأنقاض بعد قصف طيران الاحتلال الليلة الماضية، منزلَا من 3 طوابق شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الإصابات تتكدس في المستشفى الأوروبي بمدينة خانيونس، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، خاصة مع تكدس النازحين بالمنطقة وخروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.

وأضافت، أن معظم الإصابات خطيرة وتتركز في الرأس والعمود الفقري والعظام، وهناك من فقدوا أطرافهم جراء ذلك وآخرون فقدوا حياتهم بسبب عدم توفر جهاز غسيل الكلى بالمستشفى.

-- (بترا)

ا ش/ا غ/ب ط

03/03/2024 12:02:52