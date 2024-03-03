الاحتلال يرتكب تسع مجازر بحقّ عائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 آذار (بترا) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 90 شهيدا و 177 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 149 على قطاع غزة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 30410 شهداء و 71700 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
إلى ذلك، أكدت مصادر طبية أن الدفاع المدني في القطاع ما زال ينتشل العالقين تحت الأنقاض بعد قصف طيران الاحتلال الليلة الماضية، منزلَا من 3 طوابق شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن الإصابات تتكدس في المستشفى الأوروبي بمدينة خانيونس، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، خاصة مع تكدس النازحين بالمنطقة وخروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.
وأضافت، أن معظم الإصابات خطيرة وتتركز في الرأس والعمود الفقري والعظام، وهناك من فقدوا أطرافهم جراء ذلك وآخرون فقدوا حياتهم بسبب عدم توفر جهاز غسيل الكلى بالمستشفى.
-- (بترا)
ا ش/ا غ/ب ط
03/03/2024 12:02:52
MENAFN03032024000117011021ID1107927597
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