منتخب الناشئين يلتقي نظيره الأوزبكي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- يتجدد اللقاء الودي بين المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 17 لكرة القدم ونظيره الأوزبكي عند الساعة الثانية من ظهر يوم غد الاثنين على ملعب جاوا بعمان في إطار التحضيرات للتصفيات الآسيوية التي تقام في تشرين الأول المقبل.

وكان المنتخبان قد التقيا وديا يوم أمس على الملعب نفسه في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1.

ويتطلع الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

03/03/2024 11:39:19