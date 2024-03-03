منتخب الناشئين يلتقي نظيره الأوزبكي غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- يتجدد اللقاء الودي بين المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 17 لكرة القدم ونظيره الأوزبكي عند الساعة الثانية من ظهر يوم غد الاثنين على ملعب جاوا بعمان في إطار التحضيرات للتصفيات الآسيوية التي تقام في تشرين الأول المقبل.
وكان المنتخبان قد التقيا وديا يوم أمس على الملعب نفسه في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1.
ويتطلع الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
03/03/2024 11:39:19
MENAFN03032024000117011021ID1107927596
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