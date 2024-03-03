الأعيان يعيد التقاعد المدني ويوافق على 3 مشاريع قوانين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا) - أعاد مجلس الأعيان الى النواب، القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمل الخزينة أعباءً مالية إضافية، وذلك في جلسة اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.

الى ذلك، أقر المجلس، مشروع قانون التنمية الاجتماعية كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية بالتعامل مع مسائل الحماية الاجتماعية بشكل شمولي، وتوضيح ماهية جمع التبرعات للشخص الطبيعي وكيفية الرقابة والتدقيق، والإسراع بإصدار الأنظمة اللازمة لتطبيق القانون.

كما وافق المجلس على القانون المعدل لقانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب، بما يضمن فوز ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، وقائمتين في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، وعلى الهيئة المستقلة للانتخاب في حال عدم وصول العدد المطلوب تخفيض نسبة الحسم (العتبة) البالغة 7 بالمئة بمقدار واحد بالمئة على التوالي.

ووافق الأعيان أيضا على القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات كما ورد من مجلس النواب، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى، بما يعيد تشكيل مجلس المعلومات وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على طلب انضمام العين جمال الصرايرة والدكتورة علياء بوران الى عضوية لجنة المرأة.

يذكر أنه في بداية الجلسة، وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روحي العين الأسبق هشام المحيسن والنائب عبد السلام ذيابات.

ونعى الفايز الفقيدين، متقدماً من أسرتيهما وذويهما باحر التعازي والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

-- (بترا)





وهـ/أ أ/ب ط

03/03/2024 11:32:09