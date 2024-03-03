اللبناني رشيد عقل يتوج بلقب الجولة الثانية من الدوري الأردني للجولف

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 3 آذار (بترا) - توج اللبناني رشيد عقل، بلقب منافسات الجولة الثانية من الدوري الأردني للجولف التي اختتمت، مساء أمس، في ملعب نادي واحة آيلة بمحافظة العقبة، وسط مشاركة قياسية لنحو 62 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار.

وتوج رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي، الفائزين في المراكز الأولى، بحضور نائبه ناصر الشوملي، وأمينة سر الاتحاد مجد النجادا، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية عامر راضي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في واحة أيلة منصور الكباريتي.

وظفر اللبناني عقل، بلقب "فئة المتقدمين" في الجولة الثانية من بطولة الدوري، يليه محمد الرواشدة، وسالم العبداللات، في المركزين الثاني والثالث، فيما جاء اللاعبون رند ضياء، ومحسن العبدلي، وعلي فاروقي، في المراكز الثلاث الأولى تواليا عن "فئة الكبار".

وفي "فئة الناشئين تحت 18 عاما"، تصدر الترتيب اللاعب مراد الرواشدة، ثم اللاعبان يوسف قطاطشة، وكريم أبو الرب، في المركزين الثاني والثالث تواليا، في الوقت الذي جاءت فيه المراكز الثلاث الأولى عن فئة "الناشئات تحت 18 عاما" من نصيب اللاعبات، لمار الشوملي، وليليان مجاهد، وامارة كانسل على الترتيب.

وفي "فئة ملعب الأكاديمية تحت 10 أعوام"، حلت اللاعبة تاج عكروش في المركز الأول، وجاء الصيني يان يو زهو، ثانيا، وجواد أبو محفوظ ثالثا، كما أسفرت نتائج "فئة ملعب الأكاديمية تحت 18 عاما" عن فوز ليان جابر، بالمركز الأول وتصدرها الترتيب، متفوقة على نور جابر، وجويل طاشمان، اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وفي مسابقة الدوري الأردني لجولف الفرق (الجولة الأولى)، حل فريق (مجموعة أرض) في المركز الأول، يليه فريق (تمام) ثانيا، وفريق (هيرتز) ثالثا، وفريق (آرام ميديكال) رابعا، وفريق (جولف ماينيا) خامسا، وفريق (بنك الاتحاد) سادسا، وفريق (جولف كار دكتورز) سابعا.

وأشاد البرغوثي، بجهود اللاعبين وأهاليهم ومديرية الأمن العام في إنجاح الجولة الثانية من بطولة دوري الجولف، مشيرا في كلمته على هامش حفل التتويج، إلى أن ارتفاع أعداد المشاركين والمستوى الفني التصاعدي لجولات الدوري يحفزنا على مضاعفة الجهود لتطوير الدوري وضمان استدامة اللعبة، خاصة بعد اعتماد جولاته في التصنيف الدولي.

وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على ملعب نادي واحة آيلة، من خلال تسخير جميع مرافق النادي ووضعها تحت تصرف اتحاد الجولف، لتسهيل أمور البطولة وضمان إنجاحها عبر خلق بيئة تنافسية مثالية، كما شكر مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام وأهالي اللاعبين.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

03/03/2024 11:27:28