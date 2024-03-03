اللبناني رشيد عقل يتوج بلقب الجولة الثانية من الدوري الأردني للجولف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 3 آذار (بترا) - توج اللبناني رشيد عقل، بلقب منافسات الجولة الثانية من الدوري الأردني للجولف التي اختتمت، مساء أمس، في ملعب نادي واحة آيلة بمحافظة العقبة، وسط مشاركة قياسية لنحو 62 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار.
وتوج رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي، الفائزين في المراكز الأولى، بحضور نائبه ناصر الشوملي، وأمينة سر الاتحاد مجد النجادا، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية عامر راضي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في واحة أيلة منصور الكباريتي.
وظفر اللبناني عقل، بلقب "فئة المتقدمين" في الجولة الثانية من بطولة الدوري، يليه محمد الرواشدة، وسالم العبداللات، في المركزين الثاني والثالث، فيما جاء اللاعبون رند ضياء، ومحسن العبدلي، وعلي فاروقي، في المراكز الثلاث الأولى تواليا عن "فئة الكبار".
وفي "فئة الناشئين تحت 18 عاما"، تصدر الترتيب اللاعب مراد الرواشدة، ثم اللاعبان يوسف قطاطشة، وكريم أبو الرب، في المركزين الثاني والثالث تواليا، في الوقت الذي جاءت فيه المراكز الثلاث الأولى عن فئة "الناشئات تحت 18 عاما" من نصيب اللاعبات، لمار الشوملي، وليليان مجاهد، وامارة كانسل على الترتيب.
وفي "فئة ملعب الأكاديمية تحت 10 أعوام"، حلت اللاعبة تاج عكروش في المركز الأول، وجاء الصيني يان يو زهو، ثانيا، وجواد أبو محفوظ ثالثا، كما أسفرت نتائج "فئة ملعب الأكاديمية تحت 18 عاما" عن فوز ليان جابر، بالمركز الأول وتصدرها الترتيب، متفوقة على نور جابر، وجويل طاشمان، اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث تواليا.
وفي مسابقة الدوري الأردني لجولف الفرق (الجولة الأولى)، حل فريق (مجموعة أرض) في المركز الأول، يليه فريق (تمام) ثانيا، وفريق (هيرتز) ثالثا، وفريق (آرام ميديكال) رابعا، وفريق (جولف ماينيا) خامسا، وفريق (بنك الاتحاد) سادسا، وفريق (جولف كار دكتورز) سابعا.
وأشاد البرغوثي، بجهود اللاعبين وأهاليهم ومديرية الأمن العام في إنجاح الجولة الثانية من بطولة دوري الجولف، مشيرا في كلمته على هامش حفل التتويج، إلى أن ارتفاع أعداد المشاركين والمستوى الفني التصاعدي لجولات الدوري يحفزنا على مضاعفة الجهود لتطوير الدوري وضمان استدامة اللعبة، خاصة بعد اعتماد جولاته في التصنيف الدولي.
وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على ملعب نادي واحة آيلة، من خلال تسخير جميع مرافق النادي ووضعها تحت تصرف اتحاد الجولف، لتسهيل أمور البطولة وضمان إنجاحها عبر خلق بيئة تنافسية مثالية، كما شكر مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام وأهالي اللاعبين.
-- (بترا)
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03/03/2024 11:27:28
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