السفير الفلسطيني لدى بريطانيا يثمن الجهود الأردنية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- ثمن السفير الفلسطيني لدى بريطانيا الدكتور حسام زملط الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنزال المساعدات لأهلها الذين يواجهون حرب إبادة ومجازر وحشية عى مرأى ومسمع العالم بأجمعه.

وقال زملط خلال لقاء تفاعلي نظمته جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية بالتعاون مع نادي خريجي الجامعة الأميركية في القاهرة، إن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة جماعية تهدف إلى القضاء على كل مقومات الحياة، وتحويلها إلى مكان لا يصلح للعيش فيه حتى بعد انتهاء الحرب عبر تدمير البنية التحتية بالقصف الجوي وتفجير المباني، ما دفع مليوني فسطيني في غزه إلى النزوح.

وأكد السفير الفلسطيني أن محكمة العدل الدولية حكمت بشكل واضح لصالح طلب جنوب إفريقيا بإيقاف القتل والتدمير، وتدمير الأدلة التي تثبت ارتكاب إسرائيل حرب إبادة جماعية وانتهاك أبسط قواعد الإنسانية ومنع إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.

وتابع أن إسرائيل تعمل منذ عقود لإيصال فكرة إنها الضحية، وأن لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن غزة كشفت المستور وأسقطت كل الأقنعة التي فضحت دولة الاحتلال وداعميها، وادعاءات احترام حريات وحقوق الإنسان، وتعرية الإعلام العالمي، فأثبتت غزة أنها هي التي تملك الحق في مقاومة الاحتلال الغاصب.

ودعا زملط إلى الإسراع في وقف العنف، وإيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة التي تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة، ولا سيما أن 17 ألف طفل فلسطيني أصبح يتيما، وعلى النظام القضائي محاسبة كل من يخترق هذه القواعد الإنسانية.

ولفت إلى أن إسرائيل تتقصد القضاء على التعليم عبر تدمير 12 جامعة و375 مدرسة لتجهيل الفلسطينيين، عدا عن تدمير الطرق ودور العبادة.

بدوره، أكد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية الدكتور إحسان الحمارنة، دور الجمعية في نشر الوعي الوطني والتنويري وخدمة المجتمع من خلال مدارسها الوطنية ولجانها العاملة في مختلف المجالات.

وأشار إلى تأثير معركة الوعي الثقافي والسياسي من خلال توضيح الحقائق والدفاع عن القضايا الوطنية والإقليمية، التي تقف على رأسها القضية الفلسطينية في مواجهة ممارسات الاحتلال الصهيوني وفضحها محليا وإقليميا وعالميا، والتصدي لوسائل الإعلام المأجورة التي تحاول بث الرواية الصهيونية المزعومة.

--(بترا)

ن ن/ف ج

03/03/2024 11:04:18