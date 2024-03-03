تجارة الأردن تشارك باجتماع الغرف العربية والتركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا) - شاركت غرفة تجارة الأردن، بأعمال الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والغرف التركية، الذي استضافته القاهرة أخيرا.

ومثل الغرفة في الاجتماع الذي حضره، رؤساء اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية واتحادات الغرف العربية والغرف العربية والتركية وقيادات المال والأعمال من الطرفين، عضوا مجلس إدارة الغرفة، عبدالله العدوان وفلاح الصغير.

وأكدت الغرفة في بيان، اليوم الاحد، أن تركيا تعد شريكا تجاريا واستثماريا مهما للدول العربية، ما يتطلب العمل دائما على التنسيق وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص العربي والتركي.

وشددت تجارة الأردن على ضرورة تعزيز علاقات الغرف العربية مع نظيرتها التركية، بما يسهم في دفع علاقاتهما التجارية والاستثمارية لمستويات أعلى والنهوض بها، وتأطيرها من خلال الاتفاقيات وبرامج التعاون وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض والتشبيك بين أصحاب الأعمال.

ووفقا للبيان، شهد الاجتماع جلسات تناولت مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتركيا وسبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع التركيز على الصناعة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنمية آليات النقل واللوجستيات والمقاولات.

وأكد الاجتماع ضرورة إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية والتكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، والاهتمام باستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية والاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

-- (بترا)





س ص/اص/ب ط

03/03/2024 10:51:32