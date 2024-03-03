3530 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا) - بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس السبت، 3530 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط، خلال آب الماضي.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

03/03/2024 10:47:40