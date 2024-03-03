أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 آذار (بترا)- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مناطق مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة، بما يزيد عن 40 غارة.

وأكدت مصادر فلسطينية، استهداف أحزمة نارية لعشرات المنازل والأراضي في تلك المناطق، وكذلك تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في شرق بلدة القرارة.

وأشارت إلى إطلاق نار وقذائف مدفعية بشكل مكثف على أبراج مدينة حمد التي تؤوي مئات العائلات في مدينة خان يونس، وغارة جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة.

كما أدى قصف إسرائيلي لمنزل وَسْط مخيم جباليا في شمال قطاع غزة إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.

وفي السياق، ناشد مدير مستشفى العودة محمد صوالحه، منظمة الصحة العالمية لإدخال حليب الأطفال والمستلزمات الطبية للمستشفى.

وأضاف في تصريح صحفي، إنّه لا يمكن توفير سوى علبة حليب واحدة لكل رضيع، وهي لا تكفي إلا 3-4 أيام، وأن 90 بالمئة من السيدات اللواتي حضرن للولادة بالمستشفى يعانين من "الأنيميا" وسوء التغذية.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 30320 شهيدَا، و71533 مصابَا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

03/03/2024 09:05:42