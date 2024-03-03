أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 آذار (بترا)- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مناطق مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة، بما يزيد عن 40 غارة.
وأكدت مصادر فلسطينية، استهداف أحزمة نارية لعشرات المنازل والأراضي في تلك المناطق، وكذلك تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في شرق بلدة القرارة.
وأشارت إلى إطلاق نار وقذائف مدفعية بشكل مكثف على أبراج مدينة حمد التي تؤوي مئات العائلات في مدينة خان يونس، وغارة جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة.
كما أدى قصف إسرائيلي لمنزل وَسْط مخيم جباليا في شمال قطاع غزة إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.
وفي السياق، ناشد مدير مستشفى العودة محمد صوالحه، منظمة الصحة العالمية لإدخال حليب الأطفال والمستلزمات الطبية للمستشفى.
وأضاف في تصريح صحفي، إنّه لا يمكن توفير سوى علبة حليب واحدة لكل رضيع، وهي لا تكفي إلا 3-4 أيام، وأن 90 بالمئة من السيدات اللواتي حضرن للولادة بالمستشفى يعانين من "الأنيميا" وسوء التغذية.
وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 30320 شهيدَا، و71533 مصابَا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
03/03/2024 09:05:42
MENAFN03032024000117011021ID1107927588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.