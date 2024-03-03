ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولايتين إضافيتين

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 3 آذار (بترا) - فاز دونالد ترمب بالانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب الجمهوري، مساء أمس السبت، في ولايتين أميركيتين إضافيتين هما ميسوري وميشيغان ، حسب تقارير إعلامية، مقتربا بذلك خطوة إلى الأمام نحو نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.

وبحسب واشنطن تايمز، وفي ولاية ميسوري، تغلب الملياردير الجمهوري على منافسته نيكي هايلي بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية، كما فاز بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترمب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.

وبحسب لجان مراكز الاقتراع، فاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن.

وتأتي انتصاراته الجديدة السبت قبل ثلاثة أيام من "الثلاثاء الكبير" في 5 آذار، الذي يشهد انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويُتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترمب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.

-- (بترا)

ب خ/اص/ب ط

03/03/2024 08:41:10