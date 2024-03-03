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أميركا تعلن موافقة إسرائيل مبدئيا على هدنة في غزة

3/3/2024 4:28:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 3 آذار (بترا) - أعلنت الولايات المتحدة الليلة الماضية، موافقة إسرائيل المبدئية على بنود مقترح هدنة في قطاع غزّة، فيما يُتوقّع وصول ممثّلين لحركة المقاومة الفلسطينيّة حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن المقترح، بحسب واشنطن تايمز.
ويسعى الوسطاء جاهدين لحصول هدنة بين الطرفين قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ بعد عدة أيام.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه إنّ "الإسرائيليّين قبلوا مبدئيا عناصر الاتّفاق"، مضيفا أن وقفا للنار لستّة أسابيع مطروح على الطاولة و"يُمكن أن يبدأ اليوم، إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئة محدّدة من الرهائن المعرّضين للخطر... المرضى والجرحى وكبار السن والنساء".
ولم تؤكّد إسرائيل بعد قبولها خطة التهدئة.
وفي واشنطن، تجمّع مئات المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية مساء السبت، مُردّدين شعارات بينها "فلسطين حرّة! ، قبل أن يسيروا نحو مقرّ السفير الإسرائيلي رافعين علما فلسطينيا كبيرا.
كما حمل البعض لافتات تكريما لجندي في سلاح الجو الأميركي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيليّة في الولايات المتحدة احتجاجا على الشراكة الأميركية مع إسرائيل في عدوانها على غزة.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
03/03/2024 08:17:26

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