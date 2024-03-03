4.2 مليون دينار اجمالي الربح التشغيلي للاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 اذار (بترا) - سجلت ايرادات الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها ارتفاعا الى ما قيمته 47.5 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع نحو 44 مليون دينار عام 2022، لنفس فترة المقارنة، وفق ما رصدته وكالة الانباء الاردنية (بترا) .
وبلغ اجمالي الربح التشغيلي للشركة 4.2 مليون دينار للعام الماضي مقارنة مع 2.6 مليون دينار لعام 2022.
ودفع الاداء الايجابي للشركة بارباحها الى الارتفاع الملحوظ من خسائر عام 2022 بنحو 1.6 مليون دينار الى ارباح للعام الماضي بلغت نحو 500 الف دينار.
ويذكر ان راس المال المصرح والمدفوع يبلغ 23.5 مليون دينار.
-- (بترا)
رش/ب ط
03/03/2024 07:35:04
MENAFN03032024000117011021ID1107927583
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