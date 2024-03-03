11.5 مليون دينار ايرادات التجمعات للمشاريع السياحية العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 اذار (بترا) - سجلت شركة التجمعات للمشاريع السياحية ارتفاعا في ايراداتها الى ما قيمته 11.5 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع نحو 11 مليون دينار عام 2022، لنفس فترة المقارنة، وفق ما رصدته وكالة الانباء الاردنية (بترا).

وبلغ اجمالي الربح التشغيلي للشركة 4.7 مليون دينار للعام الماضي مقارنة مع 4.4 مليون دينار لعام 2022.

وبلغت ارباح الشركة الاجمالية نحو 2.7 مليون دينار مقارنة مع ما حقققته الشركة عام 2022 من ارباح والبالغة 2.3 مليون دينار، فيما بلغ صافي ارباح الشركة بعد الضريبة نحو 2.5 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع خسائر بلغت 2.2 مليون دينار عن عام 2022.

ويذكر ان راس المال المصرح والمدفوع يبلغ 93 مليون دينار.

-- (بترا)

رش/ب ط

03/03/2024 07:28:59