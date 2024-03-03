انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وزخات مطرية شمال ووسط المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- تتأثر المملكة اليوم الأحد، بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

اما الأربعاء، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 3 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4، وفي مناطق البادية 17 - 5، وفي مناطق السهول 14 - 6، وفي الأغوار الشمالية 20 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 22 - 10، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

03/03/2024 07:24:25