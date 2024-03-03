إياك غسل هذه المواد الغذائية قبل طهيها



فقد كشف الأستاذ المشارك بقسم صناعة الأغذية والأعمال الفندقية في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية ديمتري بيستروف أنه لا حاجة لغسل جميع المواد الغذائية قبل طهيها.

وقال إن ربات البيوت اعتادت على غسل كل المواد الغذائية، وقد انتشر هذا الاتجاه بشكل خاص خلال جائحة كورونا.

"مضر أكثر مما ينفع"



كما أضاف: "بالطبع يجب غسل الفواكه والخضروات والخضار الورقية جيداً قبل تناولها وكذلك الأسماك لإزالة بقايا الأحشاء. غير أن دراسات عديدة أجريت في بلدان مختلفة من العالم، أثبتت أن غسل بعض المواد قبل طهيها مضر أكثر مما ينفع"، موضحاً: "فمثلاً خلال غسل اللحم لا تموت البكتيريا المسببة للأمراض، بل تنتشر مع قطرات الماء بجميع أنحاء المطبخ فتنتهي بالأطباق أو بالطعام النظيف، الأمر الذي يهدد الصحة".

كذلك أردف أن غسل لحوم الدواجن يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا. لذا فإن الطريقة الوحيدة للتخلص من البكتيريا الضارة هي معالجة اللحوم بالحرارة، لافتاً إلى أن درجة الحرارة داخل المنتج يجب أن لا تقل عن 75 درجة مئوية، وفق موقع "لايف رو" الروسي.

وأكد بيستروف أنه يجب غسل بيض الدجاج قبل استخدامه في الطعام. لكن لا يُنصح بغسله ومن ثم تخزينه، بل يكفي مسحه بمنشفة ورقية أو قطعة قماش.

كما بيّن ضرورة غسل المنتجات الأخرى بصورة جيدة، فمثلاً يجب غسل الخضروات الورقية بالماء البارد من دون استخدام الصابون، لأن الصابون يمكن أن يبقى عليها ويسبب التسمم.

وذكر أنه إذا كان البعض يعتقد أن الماء غير كاف فيجب تحضير محلول من لتر ماء مع ملعقة طعام من الملح أو الخل توضع فيه الخضروات لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك تغسل جيداً بالماء البارد، حيث إن المحاليل المذكورة تقتل البكتيريا والميكروبات التي على سطح الخضار.



فيما أكد أنه يمكن استخدام منتجات خاصة لغسل الخضار تحتوي على مكونات لا تسبب الحساسية.-(وكالات)