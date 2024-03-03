هاجس الجوع يسيطر على اجتماع الأغذية والزراعة

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات

يعقد الاجتماع الوزاري للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في عمّان، غدا برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.



وخلال الاجتماع الذي يُعقد كل سنتين، ويستمر لمدة يومين، سيجتمع وزراء من بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لتقييم الوضع الحالي لنظم الأغذية الزراعية الإقليمية ووضع خطة عمل مستقبلية، فضلاً عن تحديد الأولويات الرئيسية لبرنامج عمل المنظمة في المنطقة.



ويعقد الاجتماع في الوقت الذي يواجه العالم تحديات كبيرة في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يسعى إلى القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول العام 2030.



وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والتي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في مستويات انعدام الأمن الغذائي.



ويعزو البعض هذا التطور إلى العديد من العوامل، من أبرزها تأثير النزاعات وأزمة المناخ وغيرها من الكوارث، فيما تشكل الأزمات الأخيرة في غزة والسودان واليمن، إلى جانب الضغوط طويلة الأمد في بلدان أخرى مثل سورية والعراق، مصدر قلق بالغ، وتُحتم اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على هذه التحديات وحماية سلاسل الإمدادات الغذائية لضمان الأمن الغذائي للجميع.



ويسعى الاجتماع إلى إحداث التحول في نظم الأغذية الزراعية لجعلها أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة وقدرة على الصمود، وستكون هذه إحدى القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش في الاجتماع الوزاري.



وعملت منظمة الأغذية والزراعة على مواءمة جهودها وتوجيه تركيزها نحو دعم الأعضاء في تسريع التحول المطلوب، حيث اعتمدت إستراتيجيات عمل مرنة، وقدمت بيانات آنية مخصصة ودعماً تحليلياً، وعززت مشاركتها مع الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات المالية الدولية، وعقدت شراكات تحويلية مع جميع الجهات الرئيسية الفاعلة.



كما سيناقش الاجتماع أهمية أن تتحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها، وأن تلعب دوراً قيادياً في هذا السياق، إلى جانب الجهود الجماعية التي يبذلها جميع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة.



وسيبين الاجتماع أن التحديات التي تواجهها نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها هائلة وفي ازدياد مستمر، مع تزايد عدد السكان وتضاؤل الموارد الطبيعية، الأمر الذي يتطلب السعي لتحسين الإنتاجية والكفاءة قدر الإمكان، بحيث ننتج المزيد بموارد أقل.

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