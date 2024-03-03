الأردن يشارك باجتماع دول مجلس التعاون الخليجي

الأردن يشارك باجتماع دول مجلس التعاون الخليجي
التاريخ
3/3/2024 4:26:34 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى العاصمة السعودية الرياض.
وتأتي الزيارة للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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