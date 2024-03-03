Sunday, 03 March 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أردني يغير اسمه لتشابهه مع زعيم تنظيم القاعدة بن لادن

3/3/2024 4:26:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال
وافقت محكمة بداية حقوق السلط على تغيير المقطع الأول من اسم شاب أردني يدعى "أسامة" يحمل الجنسية الأميركية لتشابه اسمه مع زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، الذي كان المطلوب رقم واحد عالميا قبل أن يتم اغتياله عام 2011.
 وكان صاحب الدعوى قد تعرض لعدة إشكاليات في مقر إقامته بولاية تكساس الأميركية؛ بسبب اسمه الأول الذي يتشابه مع أسم زعيم تنظيم القاعدة " أسامة بن لادن"، ذلك بعد وقوع تفجيرات احداث الحادي عشر من سبتمر في العام 2001 .
ولدى عودة المدعي إلى الأردن واجه إشكالية ثانية، تتمثل في وجود اسمين له في وثائقه الأميركية والأردنية، ما دعاه لإقامة دعواه لدى محكمة حقوق السلط ضد (أمين السجل المدني، بالإضافة لوظيفته ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالإضافة لوظيفته)، للمطالبة بتغيير المقطع الأول من اسمه من (أسامة) إلى (سامي) في سجلات وقيود دائرة الاحوال المدنية.
وكان المدعي أجبر للتقدم بطلب لتغيير اسمه لدى المحكمة المختصة في مقاطعة هاريس تكساس وتقرر تغيير اسمه ( المقطع الاول) من أسامة إلى سامي، وعلى ضوء ذلك تم تغيير كافة وثائقه الأميركية.
ووجهت المحكمة في قرارها أن مناط الفصل بالدعوى هو فيما إذا كان هناك ضررا من الإبقاء على اسم المدعي ( أسامة )، وحيث أن المدعي يطالب بتغيير المقطع الأول من اسمه، مبررا ذلك بأنه يعيش في أميركيا وأنه منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر يسبب له الضرر لتشابه اسمه مع اسم قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وحيث أن المشرّع أجاز إجراء التغيير إذا كان هنالك ما يبرره، كما أن المدعي قدم البينة التي تثبت أنه يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة للجنسية الأردنية، وأنه قد تم تغيير اسمه في أميركا إلى سامي في الوثائق الأميركية الصادرة باسمه كافة، وذلك بعد صدور قرار عن المحكمة المختصة في مقاطعة هاريس تكساس يقضي بتغيير اسمه من أسامة إلى سامي ، وحيث أن تغيير اسم المدعي إلى (سامي) ليس من شأنه المساس بأية مراكز قانونية مستقرة ولا يخالف النظام العام والآداب العامة، ذلك أن حمله لوثائق رسمية بإسمين مختلفين من شأنه أن يعرضه للمشاكل، بالتالي فلا يوجد أي مانع من تغيير اسمه من ( أسامة ) إلى (سامي) تأسيساً على ما تقدم ذكره، وإلزام الجهات المدعى عليها بتثبيت ذلك في سجلاتهما وقيودها الرسمية.

MENAFN03032024000072011014ID1107927549

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث