مواعيد جولات الترخيص المتنقل لشهر آذار

مواعيد جولات الترخيص المتنقل لشهر آذار
التاريخ
3/3/2024 4:26:31 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الأحد، عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية ( بنوصلك ) خلال شهر أذار لعام 2024 في عدد من مناطق المملكة.
ووفق إدارة الترخيص؛ ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً.
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