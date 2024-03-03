شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنازل في غزة

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال منزلَا لعائلة الكحلوت في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.



كما استشهد 14 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال وعدد من المفقودين، الليلة الماضية، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلَا شرق مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة.



وفي مدينة خانيونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا الليلة الماضية من الطيران والمدفعية شمال المدينة، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزلا لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.



وفي شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت منزلَا وَسْط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وَسْط القطاع.



وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 30320 شهيدَا، و71533 مصابَا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.



