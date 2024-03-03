Sunday, 03 March 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية في ولايتين إضافيتين

3/3/2024 4:26:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز دونالد ترمب بالانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب الجمهوري، مساء أمس السبت، في ولايتين أميركيتين إضافيتين هما ميسوري وميشيغان ، حسب تقارير إعلامية، مقتربا بذلك خطوة إلى الأمام نحو نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.
وبحسب واشنطن تايمز، وفي ولاية ميسوري، تغلب الملياردير الجمهوري على منافسته نيكي هايلي بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية، كما فاز بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترمب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.
وبحسب لجان مراكز الاقتراع، فاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن.
وتأتي انتصاراته الجديدة السبت قبل ثلاثة أيام من "الثلاثاء الكبير" في 5 آذار، الذي يشهد انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويُتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترمب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي. (بترا)

MENAFN03032024000072011014ID1107927544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث