مخيم جباليا.. ذهبتا لجلب المياه فعادتا بخفي حنين



ولم يتسن لعائلتين شرب المياه خلال اليوم السبت، بسبب نفاد المياه من الصهريج الذي يصل إلى المدرسة في المخيم كل ثلاثة أيام مرة واحدة.



وبحسرة شديدة، تنظر السيدتان إلى صهريج المياه، وتنتابهما الحسرة والحيرة متسائلتان: "كيف سنغادر الصهريج دون أن نجلب مياه لأطفالنا؟".



ولم تستطيع السيدتان تلبية احتياجات أطفالهما من مياه الشرب نظرًا للنقص الحاد في إمداداتها بشمال قطاع غزة.



والسبت، أعلنت اللجنة الشعبية في شمال قطاع غزة، توقف آخر آبار المياه في مخيم جباليا ببعد نفاد كافة كميات الوقود اللازم لتشغيله، محذرة من أن ذلك يضاعف من المخاطر على حياة سكان المخيم.



جاء ذلك على لسان نائب رئيس اللجنة (أهلية) مصطفى الدقس، خلال وقفة نظمها العشرات من الفلسطينيين في مخيم جباليا للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على مناطق شمالي القطاع وإنقاذ سكان هذه المناطق من الموت جوعا وعطشا.



وتساءلت الفلسطينية نسرين طافش (44 عامًا): "كيف يمكنني الذهاب لأبنائي دون أن أحصل على المياه وهم ينتظرون بفارغ الصبر؟".



وأضافت: "نحن بحاجة إلى المياه والغذاء، في شمال قطاع غزة، واليوم لم أتمكن من تعبئة جالون المياه".



وأشارت إلى أنها لا تملك الأموال، وتجد نفسها غير قادرة على تحمل تكاليف الطعام أو شراء المياه.

وأوضحت أنها تعاني من مرض السرطان، في حين أن زوجها غير قادر على الحركة ويعاني من مرض الكبد الوبائي، ما جعل أوضاعهم صعبة في ظل الحرب الإسرائيلية والحصار المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

فيما تجلس الفلسطينية انشراح عسلية (69 عاما) بجوار صهريج المياه، لكنها تشعر باليأس لعدم قدرتها على ملء الجالون التي أحضرته بسبب نفاد المياه، فتضع يدها على وجهها ودموعها تتساقط من شدة حزنها وعجزها عن تلبية حاجات أطفالها.



وتعيل السيدة الفلسطينية زوجها المريض (75 عاما) وسبع فتيات، في حين نزح أولادها الذكور إلى منطقة جنوب قطاع غزة، ولا تعلم شيئا عنهم.



أثناء الحرب الإسرائيلية، قصفت إسرائيل منزل عسلية الذي يتكون من أربعة طوابق، مما دفعهم للنزوح إلى مدرسة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.



وقالت لمراسل الأناضول: "وقفت ساعات طويلة في انتظار تعبئة المياه لأطفالي، لكن دون جدوى؛ فالمياه نفدت من الصهريج".



وأضافت: "نموت جوعًا وعطشًا بسبب نقص الغذاء والمياه".



وتابعت عسلية: "في شمال غزة، بدأنا نتناول طعام الحيوانات بعد نفاد الطحين والقمح، والآن لم نجد ما نأكله، ومياه الصرف الصحي في كل مكان ما أدى إلى انتشار الأمراض".



وأشارت إلى أن طائرات المساعدات ألقت بعض المواد على شمال غزة خلال اليومين الماضيين، وهو ما دفعها للمسارعة في التقاطها، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب صعوبة حركتها.



وأوضحت أنها وزوجها وبناتها يعانون من سوء التغذية بسبب عدم تناول الطعام لفترات طويلة.



ودعت عسلية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة ما يجري "جريمة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.



وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولي؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".-(الأناضول)