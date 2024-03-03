نازحو دير البلح وسط غزة.. خيم بدائية وخبز مبلّل لسد الجوع



أوضاعٌ مأساوية للغاية يواجهها هؤلاء النازحون جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي تسببت في دمار واسع وشحّ في الغذاء والدواء يصل حد الانعدام خاصة شمال القطاع، ما أسفر عن تسجيل عدد من الوفيات جوعا، بينهم أطفال.



داخل خيمة صغيرة تفتقر لأدنى مقوّمات الحياة الإنسانية، تعيش المسنّة الفلسطينية أندومة علي سلامة (82 عاما)، التي نزحت من مدينة غزة شمالا، بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي منزلها.



تجد المسنّة نفسها عاجزة عن الحركة بسبب ضعفها، كما تواجه صعوبات شديدة لتأمين المال اللازم لشراء الطعام وتلبية احتياجاتها الأساسية.



وخارج خيمتها المكسوّة بالقماش المهترئ، والأرضية المغطاة بالرمال المتسخة، تجلس الفلسطينية رفقة أحفادها على الأرض، وجسدها الضعيف يعكس تعب السنوات ومرارة ما خلّفته الحرب جراء الظروف القاسية.



* محاطون بالقمامة.. بلا طعام أو مياه



تعيش السيدة الفلسطينية أندومة على معونات قليلة يجلبها أهل الخير من المنطقة، فهم أملها الوحيد للتغلب على صعوبات الحياة في ظل الحرب، بحسب قولها.



أندومة تتمنى بفارغ الصبر أن تنتهي الحرب بأسرع ما يمكن، وأن تعود يومًا ما لتقيم مرة أخرى على ركام منزلها، وتعيد بناء حياتها بكل هدوء وسلام.



وتقول الفلسطينية المسنّة لمراسل الأناضول: "حياتنا أصبحت صعبة، لا مياه ولا غذاء ولا سكن، والوضع المالي صعب للغاية".



وتضيف: "القمامة تحيط بنا من كل جهة، وأنا غير قادرة على الحركة".



وتتابع: "هدم الجيش الإسرائيلي منازلنا ومساجدنا، وخرجنا من تحت الركام".



حال المسنّة أندومة الصعبة جراء ظروف الحرب المستمرة تنسحب على مئات الآلاف غيرها، منهم الفلسطينية غادة صبري سلامة (44 عامًا) التي تشاركها المعاناة.



تقول غادة لمراسل الأناضول: "خيمتنا تفتقر لأدنى مقومات الحياة، لا يوجد لدينا غذاء ولا فراش، الأوضاع صعبة جدًا".



وتضيف: "نتمنى الحصول على أطعمة مثل الدجاج واللحوم، لأن أبناءنا يعانون مشاكل صحية بسبب نقص التغذية السليمة والصحية".



وتشير غادة إلى أن "الأطفال يعانون من نقص الفيتامينات والإرهاق الشديد بسبب عدم تناول الطعام لفترات طويلة نتيجة نقصه، والاعتماد على المواد المعلّبة القليلة المتوفرة".



* معلبات وخبز مبلل.. غذاء أولادنا الوحيد



الفلسطيني سعيد انشاصي (36 عامًا)، يتجوّل داخل مخيم النازحين في مدينة دير البلح بحثاً عن ما تيسر من طعام علّه يسد رمق أطفاله الأربعة.



كان سعيد قد نزح من مدينة غزة شمالا، بعد توغل الجيش الإسرائيلي في منطقة الشجاعية شرق المدينة، مضطرًا لمغادرة منزله ومدينته بحثًا عن الأمان لأسرته.



ولا يجد الفلسطيني النازح قسرا تحت وطأة القصف سوى المعلبات التي تعتبر الخيار الوحيد لتوفير طعام لأطفاله.



والآن، يعيش سعيد في خيمة مجاورة لخيمة أندومة سلامة، ويشاركها المعاناة ذاتها، حيث يتحتم عليه الاعتماد على المواد الغذائية المعلبة بسبب نقص الغذاء الطبيعي المتوفر.



وقال سعيد للأناضول: "الطعام المتاح لنا هو المعلبات فقط، ولا يوجد بديل، نضطر إلى تناول الخبز الجاف بعد رشه بالماء كوسيلة بديلة لتخفيف الجوع".



* حياة بديلة بلا مقومات



ليواصلوا حياتهم في ظل الحرب، أنشأ الفلسطينيون النازحون مخيمات مؤقتة تضم خيامًا صنعت من أقمشة مهترئة ونايلون في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

هذه المخيمات رغم افتقارها لأبسط مقومات الحياة، تمثل ملاذًا مؤقتًا للعديد من الأسر التي نزحت جراء القصف، حيث يعيش السكان في ظروف صعبة تحت ظلالها أملا في تجنّب ويلات القصف الذي يستهدف المباني والمنازل في كل الأرجاء.



وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.



وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولي؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".-(الأناضول)