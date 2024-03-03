بطاطس فاسدة.. طعام أطفال غزة المحظوظين بالبقاء على قيد الحياة



وأمام حاوية كبيرة، ينشغل الأطفال بالتقاط البطاطس وقشورها، ثم يضعونها في أكياس بلاستيكية استعدادًا لطهيها في مركز إيوائهم في شمال القطاع.

وتشكل تلك البطاطس الفاسدة وقشورها كنزًا ثمينًا للأطفال، فهم يعتبرونها مصدرًا للطعام في ظل عدم تناولهم لأي وجبة لساعات طويلة.



تلك الصورة المأساوية تجسد الواقع القاسي الذي يعيشه سكان قطاع غزة، حيث يجدون أنفسهم محاصرين بين جدران الحصار ونقص الموارد الغذائية، في ظل الحرب التي فرضت عليهم ظروفاً صعبة ومريرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ولا يدري هؤلاء الأطفال ما الآثار الصحية الخطيرة التي قد تنجم عن تناول الطعام الفاسد، فقد يتعرضون لأمراض مثل التسمم الغذائي والإسهال الشديد.



ولم يكن الطفل الفلسطيني سعيد فتحي (11 عامًا) يتوقع يومًا أن يضطر للجوء إلى حاويات القمامة، لكن الجوع الذي فرض عليه دفعه لفعل ذلك.



وبعد أن ينتهي فتحي من جمع البطاطس العفنة وقشورها، سيذهب لتناولها على الفور مع عائلته.



ويحلم الطفل الفلسطيني فتحي بأن يتناول وجبة دسمة طعمها جيد تشبع جوعه الشديد الذي يعاني منه منذ أشهر.



ويسعى فتحي جاهدًا لإطعام أخوته الثلاثة الذين يبكون من الجوع، والذين نزحوا معهم برفقة أبويه إلى منطقة جباليا شمالي قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية.



ولم يكن لدى الطفل الفلسطيني خيار آخر سوى اللجوء إلى تلك الحاوية للبحث عن الطعام، لإسكان جوعه وجوع أخوته.



و يقول فتحي لمراسل، للأناضول وهو يقف بالقرب من حاوية القمامة التي سكبت فيها البطاطس الفاسدة: "جئنا هنا لجمع البطاطس الفاسدة وقشورها، لنأكلها في ظل شح الطعام في شمال قطاع غزة".



ويضيف: "اضطررنا لأكل البطاطس الفاسدة دون الخبز لنسد جوعنا الذي نعاني منه أنا وعائتلي منذ أيام فلا طعام شمال غزة".



ويتابع: "أخوتي ينامون جوعى ويبكون طوال الليل، يريدون الطعام. ماذا نفعل في هذا الحال؟"



ويشير إلى أنهم يعانون من نقص الطحين والشعير وسط الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ويتمنى فتحي أن يتناول وجبة دسمة والخبز الساخن ليشبع جوعه الذي يعاني منه منذ أشهر.



بجانبه، كانت تتمنى الطفلة الفلسطينية نرمين عبد الصمد (12 عامًا) أن تكون جالسة على مقعد الدراسة وتنشغل في التعليم في هذه الأوقات.



كما كانت تحلم الطفلة نرمين، باللعب واللهو مثل أقرانها في دول العالم، حيث يمكن للأطفال الآخرين الاستمتاع بطفولتهم بلا قيود، بدلاً من البحث اليائس عن الطعام في حاويات القمامة في ظل شحه في شمال قطاع غزة.



وتقول للأناضول: "الوضع في مدارس النزوح صعب للغاية ومأساوي، نأكل البطاطس ولا يوجد خبز لنأكله".



وتضيف: "تناولنا طعام الحيوانات واليوم نفد ولا يمكن لنا تناول شيء في باقي الأيام".



وتابعت: "حرمونا من حقنا في الطفولة والتعليم واللعب، وأصبحنا مشردين في الشوارع".



ولفتت إلى أنه "شمال قطاع غزة لم يبقى طعامًا نادرًا ما نجده، ولا يوجد لدينا الفرصة للعب والترفيه بعد تعبنا من الحروب".



وبسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ السابع من أكتوبر، اضطر سكان محافظة غزة ومدينة غزة إلى اللجوء إلى تناول أعلاف الحيوانات بعد نفاد مخزون القمح والدقيق.



ومنذ بدء حربها المدمرة على القطاع منذ نحو 5أشهر، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وتركت نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا إنسانية كارثية.



وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على مدينة غزة وشمال القطاع، وتمنع وصول أي مساعدات غذائية إلى سكان هذه المناطق، ما أدى لنفاد كل ما يملكونه من طعام ومياه صالحة للشرب.



ودخلت المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غزة، لأول مرة، خلال الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي، واستمرت لمدة أسبوع.



وفي 13 يناير/كانون ثاني الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن "الموت يهدد نحو 800 ألف نسمة في محافظتي غزة والشمال بسبب استمرار سياسة التجويع والتعطيش التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي بحقهم".



وذكر المكتب في بيان وصل الأناضول أن المحافظتين "بحاجة إلى ألف و300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع، بواقع 600 شاحنة للشمال و700 لغزة".



في 16 فبراير/ شباط الحالي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه بين الأول من يناير/ كانون الثاني و12 فبراير، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول 51 بالمائة من البعثات التي خططت لها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني لإيصال المعونات وإجراء تقييمات إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة.



وحسب الأمم المتحدة، تشير التقارير إلى تزايد المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في شتى أرجاء قطاع غزة، حيث يتزايد عدد التقارير عن الأسر التي تكافح من أجل إطعام أطفالها، ويزداد خطر الوفيات الناجمة عن الجوع في شمال القطاع.



وأوضح مكتب "أوتشا"، أن أكثر من نصف شحنات المساعدات إلى شمال غزة منعت من الوصول الشهر الماضي، وأن هناك تدخلا متزايدا من الجيش الإسرائيلي في كيفية ومكان تسليم المساعدات.



وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت "أونروا" أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)