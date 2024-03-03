Sunday, 03 March 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيلادلفيا تدعو للمشاركة في ملتقاها التاسع للقصاصين الشباب (رابط)

3/3/2024 4:26:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّمت جامعة فيلادلفيا من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوتها للمشاركة في ملتقاها التاسع للقصّاصين الشباب على الجامعات والكليات الجامعية، بإشراف قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم التربوية ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2024، وفقًا للشروط التالية:
1. أنْ يكون عمر المُشارك بين 18 و 30 سنة.
2. أنْ يُقدّم المُشارك ثلاثة نصوص قصصيّة قصيرة غير منشورة (1 – 3 صفحات فقط).
3. أنْ تكون النصوص القصصية باللغة العربية الفصيحة، وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والمطبعية.
4. يحقّ للقصّاصين الأفراد أنْ يتقدّموا للمشاركة بصفتهم الشخصية.
5. آخر موعد لاستلام المشاركات يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024.
6. يثبت المشارك في صفحة مستقلة المعلومات التالية:
. الاسم الثلاثي.
. العمر.
. الجامعة أو المؤسسة التي ينتمي إليها.
. الإصدارات أو المشاركات إن وجدت.
. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
. الإقرار بملكية النص أو النصوص مشفوعًا بالتوقيع.
7. ترسل المشاركات إلى منسّقة الملتقى الدكتورة ليديا راشد عبر البريد الإلكتروني : [email protected]

MENAFN03032024000072011014ID1107927536

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث