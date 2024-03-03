Sunday, 03 March 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«حماس»: اتفاق الهدنة ممكن خلال 24 أو 48 ساعة إذا تجاوبت إسرائيل مع مطالبنا

3/3/2024 4:26:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد مصدر قيادي في حركة ((حماس)) وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الأحد)، بأن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال من 24 إلى 48 ساعة، بحال ((تجاوبت)) إسرائيل مع مطالبها.


وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: ((اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة... وإذا تجاوبت إسرائيل تصبح الطريق ممهدة لاتفاق خلال الـ24 أو الـ48 ساعة المقبلة)).


وكان مسؤول أميركي قال، أمس (السبت)، إن مصير الهدنة المقترحة في غزة يعتمد على موافقة حركة ((حماس)) على إطلاق سراح ((فئة محددة من الرهائن))، بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق.

وقال المسؤول للصحافيين، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن ((الكرة الآن في ملعب (حماس)))، مضيفاً: ((الإطار موجود، وقد قبله الإسرائيليون عملياً. من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة إذا وافقت (حماس) على إطلاق سراح فئة محددة من الرهائن المعرضين للخطر)).

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بهجوم نفّذته قوات تابعة لـ((حماس)) اقتحمت الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل؛ ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون.


وردّت إسرائيل متوعدة بـ((القضاء)) على ((حماس))، وباشرت حملة قصف على غزة أتبعتها بعمليات عسكرية برية في 27 أكتوبر، أسفرت حتى الآن عن مقتل 30 ألفاً و410 أشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب حصيلة وزارة الصحة في القطاع.-(وكالات)

MENAFN03032024000072011014ID1107927534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث