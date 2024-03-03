«حماس»: اتفاق الهدنة ممكن خلال 24 أو 48 ساعة إذا تجاوبت إسرائيل مع مطالبنا



وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: ((اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة... وإذا تجاوبت إسرائيل تصبح الطريق ممهدة لاتفاق خلال الـ24 أو الـ48 ساعة المقبلة)).



وكان مسؤول أميركي قال، أمس (السبت)، إن مصير الهدنة المقترحة في غزة يعتمد على موافقة حركة ((حماس)) على إطلاق سراح ((فئة محددة من الرهائن))، بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق.



وقال المسؤول للصحافيين، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن ((الكرة الآن في ملعب (حماس)))، مضيفاً: ((الإطار موجود، وقد قبله الإسرائيليون عملياً. من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة إذا وافقت (حماس) على إطلاق سراح فئة محددة من الرهائن المعرضين للخطر)).



واندلعت الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بهجوم نفّذته قوات تابعة لـ((حماس)) اقتحمت الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل؛ ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون.



وردّت إسرائيل متوعدة بـ((القضاء)) على ((حماس))، وباشرت حملة قصف على غزة أتبعتها بعمليات عسكرية برية في 27 أكتوبر، أسفرت حتى الآن عن مقتل 30 ألفاً و410 أشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب حصيلة وزارة الصحة في القطاع.-(وكالات)