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مشاركة أردنية في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر

3/3/2024 4:24:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة م. حمزه الحاج حسن و مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر ، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والضيوف المعتمدين من خارج مصر.

من جانبه أشار رئيس الوفد الأردني حمزه الحاج حسن، إلى أهمية هذه المؤتمرات فيما يتعلق بقطاع السياحة العلاجية، من خلال الترويج للبرامج العلاجية التي يقدمها السوق المصري وكذلك السوق الأردني الذي كان سباقاً في استضافة مئات الآلاف من المرضى في مستشفيات القطاع الخاص والعام، على مدى أكثر من عقد مضى، غالبيتهم من دول الخليج العربي وليبيا و اليمن وغيرها من الدول.

ونوه الحاج حسن أهمية معايير الجودة في تعزيز سمعة ومصداقية المنشآت الصحية لتعزيز الثقة ودور الجودة والاعتمادية في تنشيط السياحة العلاجية ، ما يكسب السوق لفرصٍ محتملة لتطوير برامج الاستشفاء في الأردن.


وعلى هامش المؤتمر التقى الحاج حسن والنجادات محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة لبحث برامج تطوير السياحة البينية عبر منتجعات شواطئ البحر الأحمر المصرية وشواطئ خليج العقبة واستعراضهم لفرص التعاون بين الجانبين الشقيقين.

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