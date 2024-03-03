بدء الفصل الدراسي الثالث لجميع مراحل التعليم العام

(MENAFN
- Al Watan) توجه اليوم " الأحد" أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) إلى مقاعد الدراسة.
حيث بدأ اليوم الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.
ويشمل هذا الفصل على إجازة عيد الفطر والتي تبدأ بنهاية دوام 18-9-1445 وتستمر حتى 5-10-1445.
كما يتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة مطولة واحدة في تاريخ 23-10-1445.
وسيكون آخر يوم في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في يوم 4-12-1445.
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