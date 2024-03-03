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بدء الفصل الدراسي الثالث لجميع مراحل التعليم العام

3/3/2024 4:18:56 AM
(MENAFN- Al Watan) توجه اليوم " الأحد" أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) إلى مقاعد الدراسة.
حيث بدأ اليوم الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.
ويشمل هذا الفصل على إجازة عيد الفطر والتي تبدأ بنهاية دوام 18-9-1445 وتستمر حتى 5-10-1445.

كما يتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة مطولة واحدة في تاريخ 23-10-1445.

وسيكون آخر يوم في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في يوم 4-12-1445.

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