زين السعودية تحقق أعلى إيرادات في تاريخها بلغت 9.9 مليار ريال

MENAFN - Al Watan) أعلنت "زين السعودية" عن نتائجها المالية لعام 2023، والتي أظهرت تحقيقها أعلى إيرادات سنوية في تاريخها حيث بلغت 9.9 مليار ريال مقابل 9.1 مليار ريال في العام 2022 بنموٍ نسبته 9%.

وعكست هذه الإيرادات السنوية القياسية أيضاً تحقيق أعلى أرباح سنوية والتي بلغت 1.3 مليار ريال وبنمو بلغ 131 %، مقارنةً بأرباح الشركة للسنة 2022. وللمرة الثانية على التوالي، أعلنت "زين السعودية" عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023 بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية، لتعزز بهذا القرار استدامة مسيرتها المالية والتشغيلية الإيجابية، وترسخ التزامها بتحقيق القيمة لكافة أصحاب المصلحة بالتوازي مع التزامها بتمكين الابتكار والتطوير في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة.

وتعكس هذه الأرباح في جزءٍ منها المكاسب التي حققتها "زين السعودية" من إتمام صفقة بيع البنية التحتية لأبراجها والتي بلغت في العام 2023م ما قيمته مليار ريال، من خلال إتمام نقل 8069 من الأبراج، بالإضافة إلى قيمة عملية بيع حصتها البالغة 20% في "شركة لتيس الذهبية للاستثمار " بقيمة 121 مليون ريال.

كما تعكس هذه النتائج المالية الإيجابية أيضاً استدامة الأداء التشغيلي والمالي القوي للشركة المرتكز إلى خدمات وحلول الجيل الخامس (5G) وإيرادات قطاع الأعمال وزيادة الإقبال على خدمات الأفراد، لا سيما الطلب الكبير على خدمة ياقوت الرقمية، إضافةً إلى توسعة "زين السعودية" لدائرة استثماراتها التقنية، من خلال دخولها قطاع التقنية الخضراء وتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وعائدات استثماراتها الناجحة في الأسواق الموازية مثل التقنية المالية، ممثلة بالأداء القوي لشركة تمام للتمويل.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة "زين السعودية": "تشكل النتائج المالية لعام 2023 نتيجةً مباشرة للأداء المالي والتشغيلي والاستثماري للشركة واستدامته، حيث أنَّ كل ما نقوم به في هذا المجال يرتكز إلى عاملي الابتكار والتطوير. فهذان العاملان هما ما جعلا من التحوّل الذي شهدته الشركة خلال السنوات الماضية تحولًا نوعياً، ما رسخ مكانتنا كمزودٍ رائد لخدمات الاتصالات والحلول الرقمية المبتكرة في المملكة، وجعل من زين السعودية منظومة رقمية متكاملة تساهم وتمكن مملكتنا الحبيبة من التحول الرقمي الشامل، من خلال تقديم تجربة رقمية متكاملة تسخر تقنيات المستقبل لبناء عالمٍ أجمل".

وأضاف الأمير: "وعلى قاعدةٍ من الحوكمة الفعّالة والكفاءة التنظيمية، استطعنا تحقيق هذه النتائج المتميزة والتي نفخر بأنَّ أثرها يتخطى حدود الشركة لدعم التوجهات التنموية لقيادتنا الرشيدة وكذلك المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للمساهمة في تمكين اقتصادٍ رقميٍّ معرفيٍّ ذكيّ، يفتح آفاقاً جديدة ويرسي معادلة التنوّع الاقتصادي والاستدامة البيئية والرفاه الاجتماعي.

ولقد نجحنا ولله الحمد خلال العام 2023 في أن نكون شريكاً أساسياً للتنمية في المملكة، من خلال العديد من الشراكات الإستراتيجية والمبادرات والمشاريع التي نفذناها، لنعزز مكانة وطننا على خريطة الابتكار والتطوير على مستوى العالم. وها نحن للسنة الثانية على التوالي، نزف لمساهمينا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة. وهذا بفضل الله، ثم بفضل جهود عائلة زين من موظفين وإدارة تنفيذية، الذين على رؤيةٍ مشتركة وهي تعظيم القيمة لمساهمينا وضمان استدامتها".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: "تشكل نتائج العام 2023 مساراً للتحوّل النوعي في مسيرتنا التشغيلية والربحية، حيث بدأنا فعليّاً في جني ثمار المنظومة التقنية المتكاملة التي عملنا على بنائها خلال السنوات الماضية، من خلال الاستثمار في الابتكار والتطوير واستقطاب وتوطين تقنيات المستقبل، لتقديم تجربة مستخدم متميزة لعملائنا من أفراد وقطاع أعمال وجهات حكومية. وخلال العام 2023، حرصنا على أن نكون روّاداً للاستدامة، فعملنا على الاستثمار في التقنية الخضراء لضمان استدامة كوكبنا للأجيال المقبلة.

وتكللت جهودنا بتدشيننا لأول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، وهي بكل فخر وطنية التصميم والتنفيذ. كما واصلنا تعزيز قدرات قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة بهدف المساهمة في تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصادٍ رقمي، حيث قمنا بتوقيع اتفاقية إطارية مع مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، لإطلاق عددٍ من مراكز البيانات النوعية فائقة النطاق لدعم جاذبية مملكتنا لاستقطاب الشركات العالمية والاستثمارات التقنية الحديثة، وذلك برعايةٍ كريمة من سمو سيدي ولي العهد – رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتابع قائلاً "كما واصلنا العمل على تعظيم القدرات السحابية وقدرات البنية التحتية للجيل الخامس (5G) وبناء الجيل القادم من شبكات الاتصالات، من خلال العديد من الشراكات الإستراتيجية مع عمالقة التقنية حول العالم، بهدف إثراء التجارب الرقمية على مستوى المملكة وتوطين تقنية القطاع تماشياً مع رؤية السعودية 2030."

وتعليقاً على جهود الشركة في تنمية القدرات البشرية علّق المهندس الدغيثر: "حرصنا في زين السعودية على تمكين القطاع بمواهبٍ وطاقات وطنية، وكذلك تمكين مجتمع رقمي واقتصاد معرفي ذكي، فوقّعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد"، بهدف تدريب 50 ألفاً من الكوادر الوطنية خلال الثلاث سنوات القادمة. كما أطلقنا عدداً من المبادرات بهدف سد فجوة التعليم الرقمي في جميع أنحاء المملكة، ومن ضمنها المناطق النائية وذلك لدعم توطين التعليم الرقمي وتمكين المعلمات والمعلمين في المملكة.

الجدير بالذكر أنَّ "زين السعودية"، وفي إطار إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، ركزت خلال العام 2023 على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة عملياتها التشغيلية والمالية والإدارية لتشكيل منهجية عملٍ متكاملة تدفع نحو المزيد من الابتكار والإنجاز المسؤولين. ونتيجةً للمبادرات والبرامج التي نفذتها في هذا المجال، تم ترقية تصنيف "زين السعودية" إلى تصنيف (A)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index).