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ترامب يفوز بأصوات الجمهوريين في 3 ولايات

3/3/2024 4:18:56 AM
(MENAFN- Al Watan) يواصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الاقتراب من الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لتمثيله في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024،
فبحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن فإن ترامب حقق "انتصارات حاسمة في ولايتي أيداهو وميزوري، كما فاز بالأغلبية في ولاية ميشيغان.
وفي ميزوري، فقد حقق ترامب انتصارا ساحقا أمام منافسته، نيكي هايلي، حيث فاز في جميع المجالس الانتخابية التي تم تنظيمها في الولاية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
أما في ولاية ميشيغان، فقد فاز ترامب بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترامب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.
وبحسب وكالات الأنباء فقد فاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة السبت قبل ثلاثة أيام من "الثلاثاء الكبير" في 5 مارس.
حيث يشهد "الثلاثاء الكبير" انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويُتوقع أن يحسم في شكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.

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