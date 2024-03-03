ترامب يفوز بأصوات الجمهوريين في 3 ولايات

(MENAFN
- Al Watan) يواصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الاقتراب من الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لتمثيله في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024،
فبحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن فإن ترامب حقق "انتصارات حاسمة في ولايتي أيداهو وميزوري، كما فاز بالأغلبية في ولاية ميشيغان.
وفي ميزوري، فقد حقق ترامب انتصارا ساحقا أمام منافسته، نيكي هايلي، حيث فاز في جميع المجالس الانتخابية التي تم تنظيمها في الولاية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
أما في ولاية ميشيغان، فقد فاز ترامب بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترامب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.
وبحسب وكالات الأنباء فقد فاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة السبت قبل ثلاثة أيام من "الثلاثاء الكبير" في 5 مارس.
حيث يشهد "الثلاثاء الكبير" انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويُتوقع أن يحسم في شكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.
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