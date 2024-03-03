شرطة الرياض توضح الفيديو المتداول حول حادثة الاعتداء على شاب داخل مركبة
التاريخ
3/3/2024 4:18:55 AM
(MENAFN
- Al Watan) أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي لأشخاص برفقة شاب في مركبة، وادعاء الاعتداء عليه، فإنه تم ضبطهم، وتبين من إجراءات الاستدلال أن المحتوى منذ عام ولم يتقدم ببلاغ في حينه، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
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