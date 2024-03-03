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شرطة الرياض توضح الفيديو المتداول حول حادثة الاعتداء على شاب داخل مركبة

3/3/2024 4:18:55 AM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي لأشخاص برفقة شاب في مركبة، وادعاء الاعتداء عليه، فإنه تم ضبطهم، وتبين من إجراءات الاستدلال أن المحتوى منذ عام ولم يتقدم ببلاغ في حينه، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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