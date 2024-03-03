تحالف مصرى سعودى يؤسس شركة TOWNHALL لتنظيم المعارض العقارية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن تحالف مصرى سعودى عن إطلاق شركة TOWNHALL لتنظيم معرض عقارى فى مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 5 مايو المقبل بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقارى المصرية.

ويستهدف المعرض تقديم أكثر من 200 مشروع عقارى سواء سكنى أو تجارى أو إدارى أو مصيفى وترفيهى بمختلف المدن المصرية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والساحل الشمالى، والعين السخنة، ومدينة الجلالة، كما يستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه.

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ويضم التحالف 3 شركات مصرية وسعودية، وهى تارجت مصر لإدارة المشروعات، وأكسس السعودية العاملة فى تنظيم معارض السيارات الفارهة، وذا ليد ستيت العاملة بمجال التحول الرقمى والتسويق الإلكترونى.

وقال عبد الله الشماسى، الرئيس التنفيذى لمعرض أكسس الدولى، إن مصر تشهد طفرة عمرانية ضخمة، وهناك حوافز كبيرة يتم تقديمها للمستثمرين المحليين والأجانب، ونقل هذه الطفرة العمرانية بمنتجاتها العقارية خارج مصر سيكون أحد الأهداف الاستراتيجية التى يركز عليها المعرض.

وأضاف الشماسى، أن عملاء شركة أكسس يتجاوزون 35 ألف عميل وليسوا فى السعودية فقط، ولكن فى كافة أنحاء العالم.

وقال علاء على، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت مصر لإدارة المشروعات، إن هناك تنوعا قويا فى المنتجات والمشروعات العقارية المصرية وذلك انطلاقا من حجم التنمية العمرانية الضخمة التى تشهدها مصر حاليا، بالإضافة إلى انفتاح السعودية على الاستثمارات الأجنبية ورغبة مواطنيها فى الاستثمار داخل مصر.

وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى هو الأعلى عائد على الاستثمار مقارنة بأسواق المنطقة، لذا فإن هناك فرصًا واعدة أمام المواطنين السعوديين للاستثمار فى السوق المصرى.

وقال شريف الجزار، الشريك المؤسس لشركة“ذا ليد ستيت”، إنه سيتم الاعتماد على التسويق الإلكترونى فى الوصول لأكبر قاعدة عملاء وزائرين للمعرض، حيث من المستهدف زيارة 4 آلاف عميل للمعرض سواء مصريين عاملين فى السعودية أو عملاء سعوديين، كما من المستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه خلال فترة المعرض.