تحالف مصرى سعودى يؤسس شركة TOWNHALL لتنظيم المعارض العقارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن تحالف مصرى سعودى عن إطلاق شركة TOWNHALL لتنظيم معرض عقارى فى مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 5 مايو المقبل بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقارى المصرية.
ويستهدف المعرض تقديم أكثر من 200 مشروع عقارى سواء سكنى أو تجارى أو إدارى أو مصيفى وترفيهى بمختلف المدن المصرية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والساحل الشمالى، والعين السخنة، ومدينة الجلالة، كما يستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه.
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ويضم التحالف 3 شركات مصرية وسعودية، وهى تارجت مصر لإدارة المشروعات، وأكسس السعودية العاملة فى تنظيم معارض السيارات الفارهة، وذا ليد ستيت العاملة بمجال التحول الرقمى والتسويق الإلكترونى.
وقال عبد الله الشماسى، الرئيس التنفيذى لمعرض أكسس الدولى، إن مصر تشهد طفرة عمرانية ضخمة، وهناك حوافز كبيرة يتم تقديمها للمستثمرين المحليين والأجانب، ونقل هذه الطفرة العمرانية بمنتجاتها العقارية خارج مصر سيكون أحد الأهداف الاستراتيجية التى يركز عليها المعرض.
وأضاف الشماسى، أن عملاء شركة أكسس يتجاوزون 35 ألف عميل وليسوا فى السعودية فقط، ولكن فى كافة أنحاء العالم.
وقال علاء على، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت مصر لإدارة المشروعات، إن هناك تنوعا قويا فى المنتجات والمشروعات العقارية المصرية وذلك انطلاقا من حجم التنمية العمرانية الضخمة التى تشهدها مصر حاليا، بالإضافة إلى انفتاح السعودية على الاستثمارات الأجنبية ورغبة مواطنيها فى الاستثمار داخل مصر.
وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى هو الأعلى عائد على الاستثمار مقارنة بأسواق المنطقة، لذا فإن هناك فرصًا واعدة أمام المواطنين السعوديين للاستثمار فى السوق المصرى.
وقال شريف الجزار، الشريك المؤسس لشركة“ذا ليد ستيت”، إنه سيتم الاعتماد على التسويق الإلكترونى فى الوصول لأكبر قاعدة عملاء وزائرين للمعرض، حيث من المستهدف زيارة 4 آلاف عميل للمعرض سواء مصريين عاملين فى السعودية أو عملاء سعوديين، كما من المستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه خلال فترة المعرض.
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