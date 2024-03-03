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8.5 مليار جنيه إجمالى تمويلات الزراعة لمشروع البتلو

3/3/2024 4:18:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 307 مليونا و350 ألف جنيه لـ426 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، وذلك في إطار مبادرة“حياة كريمة”.

وقال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و572 مليون جنيه لنحو 43 ألف و500 مستفيد، لتربية وتسمين أكثر من 505 ألف رأس ماشية.

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وكلف الصياد، كلاً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

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