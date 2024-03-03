8.5 مليار جنيه إجمالى تمويلات الزراعة لمشروع البتلو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 307 مليونا و350 ألف جنيه لـ426 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، وذلك في إطار مبادرة“حياة كريمة”.
وقال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و572 مليون جنيه لنحو 43 ألف و500 مستفيد، لتربية وتسمين أكثر من 505 ألف رأس ماشية.
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وكلف الصياد، كلاً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.
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