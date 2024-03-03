بلتون ترتب تمويل مشترك للتخصيم لشركة ريدكون بروبرتيز بـ925 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، أول صفقة للتخصيم المشترك في مصر بإجمالي قيمة تبلغ 925 مليون جنيه لصالح شركة ريدكون بروبرتيز للاستثمار العقاري.

وستقوم الشركة بتوظيفه في تمويل احتياجات رأس المال العامل لشركة ريدكون بروبرتيز، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ريدكون.

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وتعاونت بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم مع العديد من شركات التخصيم التي ساهمت بمبلغ 512.5 مليون جنيه من إجمالي الاتفاقية وهي: شركة كايرو للتأجير التمويلي، وشركة إنماء للتمويل، وشركة مصر للتمويل، وشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم.

فيما غطت بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم 412.5 مليون جنيه، فيما قام بنك مصر بدور بنك الحساب الوسيط.

من جانبه، قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز، إن الشركة ستستخدم التمويل المقدم من صفقة التخصيم المشترك في تحقيق تقدم في الأعمال الإنشائية لمشروع جولدن جيت، والذي يعد من أكبر المراكز التجارية في مصر بشكل عام وشرق القاهرة بشكل خاص.

وأضاف أن هذا يتماشى مع توجهات الشركة لتنويع الأدوات المالية المستخدمة في تمويل المشروع لضمان تنفيذه وفقًا للمخطط الزمني المتفق عليه.

كما أضاف أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز، أن توقيع عقود أول صفقة تخصيم مشترك في مصر لصالح شركة ريدكون بروبرتيز يمثل نقلة في قطاع العقارات في مصر، حيث تصبح أول شركة تطوير عقاري تستخدم هذه الأداة المالية غير المصرفية في تمويل مشروعاتها، ويفتح الباب أمام التوسع في استخدامها من قبل شركات أخرى خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في استدامة نمو القطاع العقاري، ويؤكد على ثقة المؤسسات المالية المشاركة في الصفقة في المركز المالي للشركة، وجودة المشروعات المنفذة وحجم الإقبال عليها، موجهًا الشكر للمؤسسات المشاركة في التمويل لتعاونها في إنجاز الصفقة خلال وقت قياسي، متمنيًا التعاون في تنفيذ صفقات تمويل أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار أحمد شريف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كايرو للتأجير التمويلي، إلى التعاون المثمر مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وخاصة تلك التي تتمتع بالملاءة المالية والقدرات الفنية المناسبة، يعتبر الشكل الأمثل لتمويل احتياجات العملاء المتنوعة، دون أن يؤثر سلبًا على المخاطر التي تتحملها الشركة بمفردها، وبالتالي على ملاءتها المالية.

وأضاف:“نحن نعمل في الشركة على دراسة السوق من كافة جوانبها لفهم متطلباتها التمويلية وتقدير حجم النمو المتوقع والمخاطر المصاحبة، وبالتالي تقديم الأدوات التمويلية اللازمة وفقًا للاحتياجات المختلفة للعملاء. ويعزز هذا التحالف بشكل خاص سوق التنمية العقارية، ويدفع بعجلة نمو الاقتصاد المصري بشكل عام، وهو أحد أهم أهداف الشركة نظرًا لاعتقادها بالاستدامة والتطوير المستمر”.

وعلق طارق فؤاد الفيومي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إنماء، قائلاً:“يسعدنا أن يكون انطلاق تعاوننا مع بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم هو المشاركة في التمويل المشترك المخصص لشركة ريدكون بروبرتيز للاستثمار العقاري، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة في السوق المصري”.

وأضاف أحمد ضيف، العضو المنتدب لشركة مصر فاينانس، قائلاً:“نحن سعداء بانضمامنا لتحالف تمويل شركة ريدكون بروبرتيز من خلال صفقة التخصيم المشترك الأولى من نوعها في مصر، ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا لدعم نمو الأعمال وتوفير السيولة لعملائنا، ونتطلع لتكرار مثل هذه الصفقات الفريدة مع عملاء آخرين”.

وأكد عبد العزيز الشربيني، رئيس مجلس إدارة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، على أن التمويل المشترك يعتبر واحدًا من أساليب التمويل الاستثنائية والمبتكرة، التي تضع المؤسسات المالية غير المصرفية كداعم رئيسي لتحريك عجلة الاقتصاد القومي.

سهى سليمان، العضو المنتدب لشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، قالت:“يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التمويل، والذي يندرج تحت إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الأنشطة كثيفة العمالة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.

عقب أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، قائلاً:“إن اتفاقية التخصيم المشترك مع ريدكون تعتبر شهادة على التزامنا بتعزيز النمو والشمول المالي في السوق المصري من خلال خدمة التخصيم المشترك”.

وأضاف:“باعتبارها أول منتج من نوعه للتخصيم في مصر، فإن هذه الاتفاقية تشكل سابقة للتطورات المستقبلية. يسعدنا التعاون مع جميع الشركات التي انضمت إلى الصفقة ونود أن نشكرهم على المهنية التي أظهروها طوال العملية. نتطلع إلى زيادة منتجاتنا وخدماتنا وطرح العديد من صفقات التخصيم والتأجير التمويلي المشترك هذا العام، لتعزيز المشاركة مع جميع الشركات العاملة في هذا المجال ودعم السوق لتنويع المحافظ وتقليل المخاطر”.