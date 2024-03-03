منتجو النفط في كردستان العراق ينفون الاتفاق لاستئناف التصدير عبر تركيا

MENAFN - Al-Borsa News) نفت شركات النفط العالمية في كردستان العراق التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

وأعلن اتحاد صناعة النفط في كردستان، الذي يمثل منتجي النفط والمعروف باسم“أبيكور” (APIKUR)، في بيان مساء أمس السبت، أنه“لم يتلقَّ أي مقترحات” من العراق أو حكومة إقليم كردستان بهذا الشأن.

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كان وزير خارجية العراق فؤاد حسين صرح لـ”بلومبرج نيوز”، السبت، أن بلاده قد تعدّل موازنتها الفيدرالية لسداد رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية، في محاولة لإعادة تصدير النفط الخام عبر تركيا، حيث حجب إغلاق خط الأنابيب بين البلدين نحو نصف مليون برميل من النفط الخام عن الأسواق العالمية.

أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً للعراق عن نقل النفط دون موافقة بغداد.

يحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 أبريل. ويتركز النقاش بشكل رئيسي على رسوم النقل والاسترداد، والتي قال وزير الخارجية العراقي إن كلفتها الحقيقية تقارب 21 دولاراً للبرميل مقابل 6 دولارات في الموازنة.

كان العراق يصدّر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف حالياً. كلّف إغلاق خط الأنابيب العراق إهدار إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهو ما وصفه حسين بـ”الخسارة الفادحة”.

خسارة مليار دولار شهرياً

“أبيكور” أكد في بيانه أن الشركات الأعضاء سترحب بإعادة فتح خط الأنابيب، لكنه استطرد:“للأسف، حتى الآن، لم نر أي مقترحات من الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان بشأن الاتفاقيات المطلوبة للقيام بذلك”.

وأضاف:“في الآونة الأخيرة، صدرت عدة تصريحات إعلامية لا أساس لها من الصحة من قِبل كبار المسؤولين في الحكومة العراقية، تفيد بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية لاستئناف الصادرات من خلال خط الأنابيب. نحن لا ندرك الدافع وراء مثل هذه المعلومات غير الصحيحة، لكننا نود الإشارة إلى أن العراق يخسر مليار دولار عن كل شهر يظل فيه خط الأنابيب مغلقاً”.

وأفصح بيان“أبيكور” أنه تمّ عقد اجتماعات في بغداد من 7 إلى 9 يناير، بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق وشركات النفط العالمية، بما في ذلك ممثلين عن العديد من الشركات الأعضاء في الاتحاد. لكن، حتى الآن، لم يتم إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الغاية المنشودة.

الشركات الأعضاء أعربت عن استعدادها للاجتماع مرةً أخرى مع مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل المشكلات بسرعة بما يعود بالنفع على الجميع، كما أوردت في بيانها.





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