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استهلاك الكوريين الجنوبيين للحوم يتخطى الأرز للعام الثاني

3/3/2024 4:18:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهر تقرير، أن استهلاك الكوريين الجنوبيين من اللحوم تجاوز استهلاكهم للأرز للعام الثاني على التوالي.

ووفقا للتقرير الصادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الريفي الذي تديره الدولة، قدر استهلاك الفرد من اللحوم في البلاد بـ 60.6 كجم في العام الماضي، بزيادة 1.3% عن العام السابق عندما سجل 59.8 كجم.

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وذكر التقرير – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية” يونهاب” – أن استهلاك اللحوم في العام الماضي كان أعلى من نصيب الفرد من الأرز الذي سجل 56.4 كجم.

وقال“استهلاك اللحوم سيرتفع إلى 61.4 كجم عام 2028 و65.4 كجم عام 2033”.

وأضافت أن ارتفاع استهلاك اللحوم ترجع بشكل رئيسي إلى ميل الكوريين الجنوبيين إلى تناول المزيد من الطعام في الخارج وأذواقهم الغربية.

المصدر:

MENAFN03032024000202011048ID1107927506

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