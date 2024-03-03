استهلاك الكوريين الجنوبيين للحوم يتخطى الأرز للعام الثاني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر تقرير، أن استهلاك الكوريين الجنوبيين من اللحوم تجاوز استهلاكهم للأرز للعام الثاني على التوالي.
ووفقا للتقرير الصادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الريفي الذي تديره الدولة، قدر استهلاك الفرد من اللحوم في البلاد بـ 60.6 كجم في العام الماضي، بزيادة 1.3% عن العام السابق عندما سجل 59.8 كجم.
موضوعات متعلقة
355 مليار دولار تدفقات أجنبية إلى دول“البريكس” في 2021 صندوق النقد يحث العراق على زيادة الصادرات غير النفطية مبيعات“فاو” للسيارات الصينية ترتفع بـ18% في أول شهرين 2024
وذكر التقرير – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية” يونهاب” – أن استهلاك اللحوم في العام الماضي كان أعلى من نصيب الفرد من الأرز الذي سجل 56.4 كجم.
وقال“استهلاك اللحوم سيرتفع إلى 61.4 كجم عام 2028 و65.4 كجم عام 2033”.
وأضافت أن ارتفاع استهلاك اللحوم ترجع بشكل رئيسي إلى ميل الكوريين الجنوبيين إلى تناول المزيد من الطعام في الخارج وأذواقهم الغربية.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107927506
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.