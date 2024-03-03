استهلاك الكوريين الجنوبيين للحوم يتخطى الأرز للعام الثاني

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر تقرير، أن استهلاك الكوريين الجنوبيين من اللحوم تجاوز استهلاكهم للأرز للعام الثاني على التوالي.

ووفقا للتقرير الصادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الريفي الذي تديره الدولة، قدر استهلاك الفرد من اللحوم في البلاد بـ 60.6 كجم في العام الماضي، بزيادة 1.3% عن العام السابق عندما سجل 59.8 كجم.

موضوعات355 مليار دولار تدفقات أجنبية إلى دول“البريكس” في 2021 صندوق النقد يحث العراق على زيادة الصادرات غير النفطية مبيعات“فاو” للسيارات الصينية ترتفع بـ18% في أول شهرين 2024

وذكر التقرير – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية” يونهاب” – أن استهلاك اللحوم في العام الماضي كان أعلى من نصيب الفرد من الأرز الذي سجل 56.4 كجم.

وقال“استهلاك اللحوم سيرتفع إلى 61.4 كجم عام 2028 و65.4 كجم عام 2033”.

وأضافت أن ارتفاع استهلاك اللحوم ترجع بشكل رئيسي إلى ميل الكوريين الجنوبيين إلى تناول المزيد من الطعام في الخارج وأذواقهم الغربية.

المصدر: