صندوق النقد يحذر: انخفاض أسعار النفط يربك حسابات العراق المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال صندوق النقد الدولي، إن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجية.
وأضاف أن“العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.
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وقال، وفق ما ذكرت سي إن بي سي، إن البلاد تحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو، وإن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6% في 2023 بعد توقف النمو في 2022.
وسجل البنك المركزي العراقي ارتفاعا في احتياطاته من الدولار تجاوز 100 مليار دولار حالياً.
وصرح نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عمار حمد خلف، بأن استقرار واردات تصدير النفط العراقي أسهمت
بزيادة الاحتياطي النقدي وانعكست أيضا على تمويل النشاط التجاري الخارجي ودعم الدينار العراقي.
وتترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن الإنتاج، في الوقت الذي من المنتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك+ في الأسبوع الأول من مارس، ومن المتوقع أن تعلن كل دولة على حدة قرارها.
انعكس ذلك الترقب على أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة، بعد أن حققت أسعار النفط ارتفاعاً بنحو 2%، مُتجهة بذلك إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.
كما تترقب الأسواق تقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107927505
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