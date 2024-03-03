صندوق النقد يحذر: انخفاض أسعار النفط يربك حسابات العراق المالية

MENAFN - Al-Borsa News) قال صندوق النقد الدولي، إن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجية.

وأضاف أن“العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.

موضوعات355 مليار دولار تدفقات أجنبية إلى دول“البريكس” في 2021 صندوق النقد يحث العراق على زيادة الصادرات غير النفطية مبيعات“فاو” للسيارات الصينية ترتفع بـ18% في أول شهرين 2024

وقال، وفق ما ذكرت سي إن بي سي، إن البلاد تحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو، وإن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6% في 2023 بعد توقف النمو في 2022.

وسجل البنك المركزي العراقي ارتفاعا في احتياطاته من الدولار تجاوز 100 مليار دولار حالياً.

وصرح نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عمار حمد خلف، بأن استقرار واردات تصدير النفط العراقي أسهمت

بزيادة الاحتياطي النقدي وانعكست أيضا على تمويل النشاط التجاري الخارجي ودعم الدينار العراقي.

وتترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن الإنتاج، في الوقت الذي من المنتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك+ في الأسبوع الأول من مارس، ومن المتوقع أن تعلن كل دولة على حدة قرارها.

انعكس ذلك الترقب على أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة، بعد أن حققت أسعار النفط ارتفاعاً بنحو 2%، مُتجهة بذلك إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

كما تترقب الأسواق تقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

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