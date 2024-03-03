بي إنفستمنتس تقرر استثمار 3 ملايين دولار في بساطة القابضة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة بي إنفستمنتس القابضة، استثمار نحو 3 ملايين دولار في شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية وشركاتها التابعة والشقيقة.
وأوضحت الشركة، أن الاستثمار بهدف تمويل التوسعات الإقليمية.
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وكانت قررت شركة“بي إنفستمنتس القابضة” مد فترة سريان عرض الشراء التي تقدمت به للاستحواذ على شركة“أوراسكوم المالية القابضة”، من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي من 20 يوم عمل إلى 30 يوم عمل، عبر شراء 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90%.
وسيتم سريان فترة عرض الاستحواذ ابتداءً من جلسة 3 مارس حتى نهاية جلسة تداول يوم 15 أبريل المقبل.
وأضافت الشركة أنه في حال أن آخر يوم عمل في مدة الإعلان عطلة رسمية بالبورصة المصرية، فسوف تمتد مدة العرض لأول يوم عمل تالي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر عرض شراء المقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة”، للاستحواذ على 90% من رأسمال شركة“أوراسكوم المالية القابضة”.
وأوضحت الرقابة المالية، أن عرض الشراء من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي لشراء حتى عدد 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من رأسمال أوراسكوم المالية، بعد استبعاد أسهم الخزينة التي تمثل 1.64% من إجمالي أسهم راسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
وستقوم شركة بى انفستمنتس القابضة بإصدار أسهم زيادة رأسمالها حتى عدد 74.859 مليون سهم ليتم مبادلتها وفقا لمعامل المبادلة وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمى أوراسكوم المالية القابضة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة وبحد أدنى للتنفيذ 51%.
وكانت قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم شركتي“أوراسكوم المالية القابضة” و”بي إنفستمنتس” خلال تعامل جلسة اليوم الثلاثاء.
وتقرر خلال جلسة اليوم الثلاثاء، إبقاف التعامل على أسهم أوراسكوم المالية القابضة لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تقرر إيقاف التداول على أسهم شركة بي إنفستمنتس القابضة، لنفس السبب.
وتقرر تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع شركة بي إنفستمنتس القابضة مشروع عرض شراء إجباري على أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
ويتضمن العرض الاستحواذ حتى عدد 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من رأس مال أوراسكوم المالية بعد استبعاد أسهم الخزينة التي تمثل 1.64%.
وستقوم بي إنفستمنتس بإصدار أسهم زيادة رأسمالها حتى عدد 74.85 مليون سهم ليتم مبادلتها؛ وفقاً لمعامل المبادلة 56.76 سهم مقابل سهم واحد من أسهم الزيادة.
وسيتم تنفيذ عرض الشراء للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد على 90% عن طريق المبادلة فقط.
وقالت الرقابة المالية، إنه جاري دراسة العرض.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة، على زيادة رأس المال المصدر من 800.1 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغ قدرها 25.2 جنيه (عبارة عن قيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 20.2 للسهم الواحد).
وأوضحت الشركة، أن ذلك من خلال مبادلة أسهم الزيادة بواقع عدد واحد سهم من أسهم رأس مال شركة بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وذلك على أن يتم تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ حتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي عقب موافقة الجمعة العامة غير العادية لبي إنفستمنتس القابضة مع عدم إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وقصر الاكتتاب في أسهم الزيادة على مساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة.
كما صدقت على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما ستفسر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية.
وكانت اعتمدت شركة بي إنفستمنتس القابضة، القيمة العادلة لسعر سهم الشركة والذي يشمل معامل مبادلة الأسهم بواقع سهم واحد من أسهم رأسمال بي إنفستمنتس مقابل 51.15 سهم من رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وتقرر تقديم عرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي حتى عدد 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من رأسمال أوراسكوم المالية القابضة، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ قدرها 524.56 مليون سهم.
واعتمدت الشركة كذلك تقرير الافصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 800.1 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم، بالإضافة لعلاوة إصدار بواقع 20.223 جنيه للسهم، وذلك بغرض مبادلة أسهم الزيادة بواقع سهم من أسهم بني انفستمنتس مقابل 56.76 سهم من أوراسكوم المالية القابضة، وتأتي الزيادة بهدف تقديم عرض الشراء الإجباري.
وكانت أكدت شركة بي إنفستمنتس القابضة استمرارها في تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90% من أسهم راسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وأوضحت الشركة، رداً على المتداول بشأن سحب العرض المقدم للاستحواذ على حصة في أوراسكوم ، أنها لم تتراجع عن تنفيذ العرض المقرر تقديمه.
وذكرت أنها بصدد استيفاء المتطلبات القانونية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تتمكن من تقديم العرض النهائي في أقرب فرصة.
وفي سبتمبر الماضي قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة بي إنفستمنتس القابضة تقدمت بطلب مد مهلة التقدم بعرض شراء اجباري للتقدم بعرض شراء اجباري على أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“بي إنفستمنتس القابضة” على الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة“أوراسكوم المالية القابضة”، عبر تقديم عرض شراء إجباري عبر“مبادلة الأسهم”.
وقرر مجلس إدارة“بي إنفستمنتس” أن تكون معادلة المبادلة في عرض الاستحواذ، سهم واحد من أسهم“بي إنفستمنتس” مقابل 56.76 سهم من“أوراسكوم المالية القابضة” بعد استبعاد أسهم الخزينة.
كما وافق مجلس إدارة“بي إنفستمنتس” على تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين في صفقة المبادلة.
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