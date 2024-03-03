بي إنفستمنتس تقرر استثمار 3 ملايين دولار في بساطة القابضة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة بي إنفستمنتس القابضة، استثمار نحو 3 ملايين دولار في شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية وشركاتها التابعة والشقيقة.

وأوضحت الشركة، أن الاستثمار بهدف تمويل التوسعات الإقليمية.

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وكانت قررت شركة“بي إنفستمنتس القابضة” مد فترة سريان عرض الشراء التي تقدمت به للاستحواذ على شركة“أوراسكوم المالية القابضة”، من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي من 20 يوم عمل إلى 30 يوم عمل، عبر شراء 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90%.

وسيتم سريان فترة عرض الاستحواذ ابتداءً من جلسة 3 مارس حتى نهاية جلسة تداول يوم 15 أبريل المقبل.

وأضافت الشركة أنه في حال أن آخر يوم عمل في مدة الإعلان عطلة رسمية بالبورصة المصرية، فسوف تمتد مدة العرض لأول يوم عمل تالي.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر عرض شراء المقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة”، للاستحواذ على 90% من رأسمال شركة“أوراسكوم المالية القابضة”.

وأوضحت الرقابة المالية، أن عرض الشراء من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي لشراء حتى عدد 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من رأسمال أوراسكوم المالية، بعد استبعاد أسهم الخزينة التي تمثل 1.64% من إجمالي أسهم راسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

وستقوم شركة بى انفستمنتس القابضة بإصدار أسهم زيادة رأسمالها حتى عدد 74.859 مليون سهم ليتم مبادلتها وفقا لمعامل المبادلة وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمى أوراسكوم المالية القابضة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة وبحد أدنى للتنفيذ 51%.

وكانت قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم شركتي“أوراسكوم المالية القابضة” و”بي إنفستمنتس” خلال تعامل جلسة اليوم الثلاثاء.

وتقرر خلال جلسة اليوم الثلاثاء، إبقاف التعامل على أسهم أوراسكوم المالية القابضة لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تقرر إيقاف التداول على أسهم شركة بي إنفستمنتس القابضة، لنفس السبب.

وتقرر تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع شركة بي إنفستمنتس القابضة مشروع عرض شراء إجباري على أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

ويتضمن العرض الاستحواذ حتى عدد 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من رأس مال أوراسكوم المالية بعد استبعاد أسهم الخزينة التي تمثل 1.64%.

وستقوم بي إنفستمنتس بإصدار أسهم زيادة رأسمالها حتى عدد 74.85 مليون سهم ليتم مبادلتها؛ وفقاً لمعامل المبادلة 56.76 سهم مقابل سهم واحد من أسهم الزيادة.

وسيتم تنفيذ عرض الشراء للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد على 90% عن طريق المبادلة فقط.

وقالت الرقابة المالية، إنه جاري دراسة العرض.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة، على زيادة رأس المال المصدر من 800.1 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغ قدرها 25.2 جنيه (عبارة عن قيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 20.2 للسهم الواحد).

وأوضحت الشركة، أن ذلك من خلال مبادلة أسهم الزيادة بواقع عدد واحد سهم من أسهم رأس مال شركة بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وذلك على أن يتم تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ حتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي عقب موافقة الجمعة العامة غير العادية لبي إنفستمنتس القابضة مع عدم إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وقصر الاكتتاب في أسهم الزيادة على مساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة.

كما صدقت على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما ستفسر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية.

وكانت اعتمدت شركة بي إنفستمنتس القابضة، القيمة العادلة لسعر سهم الشركة والذي يشمل معامل مبادلة الأسهم بواقع سهم واحد من أسهم رأسمال بي إنفستمنتس مقابل 51.15 سهم من رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وتقرر تقديم عرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي حتى عدد 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من رأسمال أوراسكوم المالية القابضة، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ قدرها 524.56 مليون سهم.

واعتمدت الشركة كذلك تقرير الافصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 800.1 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم، بالإضافة لعلاوة إصدار بواقع 20.223 جنيه للسهم، وذلك بغرض مبادلة أسهم الزيادة بواقع سهم من أسهم بني انفستمنتس مقابل 56.76 سهم من أوراسكوم المالية القابضة، وتأتي الزيادة بهدف تقديم عرض الشراء الإجباري.

وكانت أكدت شركة بي إنفستمنتس القابضة استمرارها في تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90% من أسهم راسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وأوضحت الشركة، رداً على المتداول بشأن سحب العرض المقدم للاستحواذ على حصة في أوراسكوم ، أنها لم تتراجع عن تنفيذ العرض المقرر تقديمه.

وذكرت أنها بصدد استيفاء المتطلبات القانونية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تتمكن من تقديم العرض النهائي في أقرب فرصة.

وفي سبتمبر الماضي قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة بي إنفستمنتس القابضة تقدمت بطلب مد مهلة التقدم بعرض شراء اجباري للتقدم بعرض شراء اجباري على أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“بي إنفستمنتس القابضة” على الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة“أوراسكوم المالية القابضة”، عبر تقديم عرض شراء إجباري عبر“مبادلة الأسهم”.

وقرر مجلس إدارة“بي إنفستمنتس” أن تكون معادلة المبادلة في عرض الاستحواذ، سهم واحد من أسهم“بي إنفستمنتس” مقابل 56.76 سهم من“أوراسكوم المالية القابضة” بعد استبعاد أسهم الخزينة.

كما وافق مجلس إدارة“بي إنفستمنتس” على تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين في صفقة المبادلة.