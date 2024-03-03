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تابعة لـطلعت مصطفى تسدد 220 مليون دولار من صفقة الاستحواذ على ليجاسي

3/3/2024 4:18:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مشتريات المصريين تقود البورصة للصعود 0.02% بعد ساعة من التداولات “اليابان للتبغ” تفتتح مقر الشركة الجديد بالقاهرة “مصرف أبو ظبي” يقرر العدول عن الاستحواذ على“القاهرة الوطنية” كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن انتهاء ذراعها الفندقي شركة“أيكون” من كافة إجراءات الاستحواذ على حصة الأغلبية البالغة 51% مع حقوق الإدارة في شركة“ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية” والمالكة لعدد 7 فنادق تاريخية في الإسكندرية والأقصر وأسوان. وأوضحت الشركة ، أن“أيكون” قامت بالسداد المعجل بحوالي 220 مليون دولار من الالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية، مما سيؤدي إلى تخفيض المخاطر الخاصة بعمليات التشغيل بشكل كبير وتوليد تدفقات نقدية إضافية بالعملة الأجنبية والتي كانت تستخدم في سداد أعباء تلك الالتزامات. وأضافت أنه نتيجة لذلك يقدر أن معدل الدين إلى حقوق الملكية للمجموعة 1 إلى 9 فقط مقارنة بنسبة 1 إلى 3.5 المعلنة في نهاية العام الماضي. وتتوقع مجموعة طلعت مصطف، الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذى تم بالفعل فى المواقع“مثل البنية التحتية المتكاملة، وانخفاض تكلفة الأراضى وما إلى ذلك” وأية وفورات مستقبلية فى تكلفة مواد الإنشاء. أما بالنسبة للقطاع الفندقى وتشمل فنادق“فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكى”، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت 3.54 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 2.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 38%، وبلغ صافى ربح التشغيل الفندقى حوالى 1.54 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 32%.


مدينتى كما حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات من الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية بلغت حوالى 3.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 26%، وذلك نتيجة توجهات الإدارة التنفيذية للمجموعة بالعمل على زيادة الإيرادات. وبالنسبة لنتائج الأعمال، بلغ مجمل الربح المجمع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.64 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 6.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 38%. وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب وبعد الحقوق غير المسيطرة مبلغ 3.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 44%، وبلغ صافى ربح الشركة المستقلة“دون نتائج أعمال الشركات التابعة” مبلغ 682.4 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بحوالى 661 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 3.2%. وبلغ إجمالى أصول مجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالى 202 مليار جنيه فى عام 2023 مقابل 163.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وزادت الأصول خلال عام 2023 بحوالى 38.6 مليار جنيه، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما فى حكمها حوالى 18.8 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 12.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه.

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