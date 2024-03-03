تابعة لـطلعت مصطفى تسدد 220 مليون دولار من صفقة الاستحواذ على ليجاسي

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
مشتريات المصريين تقود البورصة للصعود 0.02% بعد ساعة من التداولات “اليابان للتبغ” تفتتح مقر الشركة الجديد بالقاهرة “مصرف أبو ظبي” يقرر العدول عن الاستحواذ على“القاهرة الوطنية” كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن انتهاء ذراعها الفندقي شركة“أيكون” من كافة إجراءات الاستحواذ على حصة الأغلبية البالغة 51% مع حقوق الإدارة في شركة“ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية” والمالكة لعدد 7 فنادق تاريخية في الإسكندرية والأقصر وأسوان.
وأوضحت الشركة ، أن“أيكون” قامت بالسداد المعجل بحوالي 220 مليون دولار من الالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية، مما سيؤدي إلى تخفيض المخاطر الخاصة بعمليات التشغيل بشكل كبير وتوليد تدفقات نقدية إضافية بالعملة الأجنبية والتي كانت تستخدم في سداد أعباء تلك الالتزامات.
وأضافت أنه نتيجة لذلك يقدر أن معدل الدين إلى حقوق الملكية للمجموعة 1 إلى 9 فقط مقارنة بنسبة 1 إلى 3.5 المعلنة في نهاية العام الماضي.
وتتوقع مجموعة طلعت مصطف، الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذى تم بالفعل فى المواقع“مثل البنية التحتية المتكاملة، وانخفاض تكلفة الأراضى وما إلى ذلك” وأية وفورات مستقبلية فى تكلفة مواد الإنشاء.
أما بالنسبة للقطاع الفندقى وتشمل فنادق“فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكى”، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت 3.54 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 2.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 38%، وبلغ صافى ربح التشغيل الفندقى حوالى 1.54 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 32%.
مدينتى
كما حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات من الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية بلغت حوالى 3.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 26%، وذلك نتيجة توجهات الإدارة التنفيذية للمجموعة بالعمل على زيادة الإيرادات.
وبالنسبة لنتائج الأعمال، بلغ مجمل الربح المجمع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.64 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 6.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 38%.
وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب وبعد الحقوق غير المسيطرة مبلغ 3.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 44%، وبلغ صافى ربح الشركة المستقلة“دون نتائج أعمال الشركات التابعة” مبلغ 682.4 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بحوالى 661 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 3.2%.
وبلغ إجمالى أصول مجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالى 202 مليار جنيه فى عام 2023 مقابل 163.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وزادت الأصول خلال عام 2023 بحوالى 38.6 مليار جنيه، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما فى حكمها حوالى 18.8 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 12.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه.
MENAFN03032024000202011048ID1107927503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.