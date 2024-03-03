الحبتور: الساحل الشمالي مستقبل مصر في السياحة

MENAFN - Al-Borsa News) قال رجال الأعمال والمستثمر الإماراتي خلف أحمد الحبتور، إن مشروع رأس الحكمة يعد تأكيدا للعلاقة الواضحة والقوية والطيبة بين مصر والإمارات.

وأضاف الحبتور، خلال حوار خاص مع برنامج“على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن رأس الحكمة ملك للمصريين ويقام على أرض مصرية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الآثار المصرية تاريخية ولا أحد يستطيع الاقتراب منها.

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ونوه بعمق العلاقة بين مصر والإمارات، مؤكدا أن الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً مع مصر، كما أن الإمارات لديها ثقة كبيرة في مصر وقيادتها وشعبها.

وأشار إلى أن الإمارات مفتوحة للاستثمارات من كل دول العالم، مبينا أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والإمارات في العديد من المجالات، ورأى أن الساحل الشمالي مهم للغاية للسياحة في مصر، حيث يحتاج إلى تعديلات جديدة لجذب السائحين الأثرياء.

وأعرب الحبتور عن نيته في الاستثمار بالساحل الشمالي، قائلا:“الساحل الشمالي مستقبل مصر في السياحة، وأرغب في الاستثمار بمصر ليس سعيا للربح ولكن ليذكر اسمي هنا لأن مصر تتمتع بالأمن والأمان والوجوه الطيبة”.

وأضاف أنه لابد من جذب مستثمر لديه مشروعات ضخمة لسنوات طويلة مما سيسهم في توفير فرص عمل للمصريين.

وتابع أن لديه أفكارا لبناء مدارس في مصر، وشركات تأمين تعمل في كل المجالات.

ونوه بأن مستقبل مصر في كل زاوية على أرضها لأن الخير في كل مكان بها.

وأوضح أن لديه مركز الحبتور للأبحاث والذى يعمل فيه العديد من الشباب المصريين والخريجين من جامعات مصرية وأجنبية، مبينا أن المركز يعمل على موضوعات خاصة بالأمن الغذائي والقومي، ويدرس جميع المشكلات التى تواجه عالمنا العربي.

وحول الزراعة في مصر، أكد أنه لابد من الاهتمام بالزراعة في مصر لأن الغذاء أمن قومي، مؤكدا أن استصلاح وزراعة أكثر من 3 ملايين فدان في توشكى وسيناء والدلتا الجديدة هو الاستثمار الأفضل الذي تنفذه مصر.

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