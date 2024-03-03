طلب كوريا الجنوبية على المعادن الرئيسية قد يرتفع أضعافًا بحلول 2040

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر تقرير، أنه من المتوقع أن يقفز طلب كوريا الجنوبية على المعادن الرئيسية إلى تسعة عشر ضعفا بحلول عام 2040 مقارنة بقيمتها في 2021، بسبب التوسع في صناعات السيارات الكهربائية وطاقة الرياح.
وسيزداد الطلب على الليثيوم والنيكل والمنجنيز والكوبالت، الضرورية لبطاريات السيارات الكهربائية، بمقدار خمسة عشر ضعفًا واثني عشر ضعفًا وتسعة عشر ضعفًا وأربعة أضعاف على التوالي، بحلول عام 2040 مقارنة بعام 2021، وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الكوري لاقتصاديات الطاقة.
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وسيرتفع الطلب على النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم، اللازمة لمحركات السيارات الكهربائية، بمقدار عشرة أضعاف، حيث من المتوقع أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية بمقدار 11 مرة خلال نفس الفترة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وأظهر التقرير، أيضًا أنه من المرجع أن ترتفع أعداد منشآت طاقة الرياح الجديدة بمقدار ثماني مرات بحلول عام 2040 مقارنة بعام 2022، مما يزيد الطلب على المواد ذات الصلة، مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم، بمقدار 2.6 مرة، و3.1 مرة، و21.6 مرة، و2.7 مرة على التوالي.
وقال المعهد إن“كوريا الجنوبية يجب أن تعمل على تنويع سلسلة توريد المعادن الرئيسية لتقليل اعتمادها على الصين كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في صناعات السيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية”.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107927501
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