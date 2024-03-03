طلب كوريا الجنوبية على المعادن الرئيسية قد يرتفع أضعافًا بحلول 2040

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر تقرير، أنه من المتوقع أن يقفز طلب كوريا الجنوبية على المعادن الرئيسية إلى تسعة عشر ضعفا بحلول عام 2040 مقارنة بقيمتها في 2021، بسبب التوسع في صناعات السيارات الكهربائية وطاقة الرياح.

وسيزداد الطلب على الليثيوم والنيكل والمنجنيز والكوبالت، الضرورية لبطاريات السيارات الكهربائية، بمقدار خمسة عشر ضعفًا واثني عشر ضعفًا وتسعة عشر ضعفًا وأربعة أضعاف على التوالي، بحلول عام 2040 مقارنة بعام 2021، وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الكوري لاقتصاديات الطاقة.

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وسيرتفع الطلب على النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم، اللازمة لمحركات السيارات الكهربائية، بمقدار عشرة أضعاف، حيث من المتوقع أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية بمقدار 11 مرة خلال نفس الفترة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وأظهر التقرير، أيضًا أنه من المرجع أن ترتفع أعداد منشآت طاقة الرياح الجديدة بمقدار ثماني مرات بحلول عام 2040 مقارنة بعام 2022، مما يزيد الطلب على المواد ذات الصلة، مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم، بمقدار 2.6 مرة، و3.1 مرة، و21.6 مرة، و2.7 مرة على التوالي.

وقال المعهد إن“كوريا الجنوبية يجب أن تعمل على تنويع سلسلة توريد المعادن الرئيسية لتقليل اعتمادها على الصين كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في صناعات السيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية”.

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