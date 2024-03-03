دعوة إثيوبية للتفاوض حول استخدام العملات الوطنية في التجارة مع روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا السفير الإثيوبي لدى روسيا، تشام أوجالا أوريات، إلى بدء مفاوضات بين البلدين حول استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري.
وقال أوريات لوكالة أنباء“سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد:“لا أرى مشكلة في استخدام العملات الوطنية في التجارة بين روسيا وإثيوبيا، وآمل بدء المفاوضات حول هذا الموضوع قريبا”.
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وأضاف:“نعلم أن روسيا والصين والهند والسعودية شرعوا بالفعل في استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، وأعتقد أن استخدام العملات الوطنية صيغة جيدة للتعاون وخاصة أننا أصبحنا جزءًا من مجموعة بريكس”.
ونفى أوريات صحة أنباء جرى تداولها قبل فترة بشأن اعتزام إثيوبيا تقليل حجم صادرات البن إلى روسيا.
وقال بهذا الشأن:” أعلم أنه كانت هناك أنباء العام الماضي بشأن تقليل الصادرات إلى روسيا، ولكن هذا غير صحيح”، مشيرا إلى أن بلاده تريد تصدير المزيد من البن إلى أنحاء العالم.
وكشف السفير الأثيوبي أن بلاده تخطط لتصدير السلع مباشرة إلى روسيا باستخدام خدمات الشحن الجوي.
وتابع:“أننا بحاجة إلى أن يأتي البن والزهور مباشرة إلى موسكو، وآمل أن نستطيع القيام بذلك”، موضحا أن رحلات الشحن الجوي بين إثيوبيا وروسيا بدأت بالفعل.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107927500
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