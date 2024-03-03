دعوة إثيوبية للتفاوض حول استخدام العملات الوطنية في التجارة مع روسيا

MENAFN - Al-Borsa News) دعا السفير الإثيوبي لدى روسيا، تشام أوجالا أوريات، إلى بدء مفاوضات بين البلدين حول استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري.

وقال أوريات لوكالة أنباء“سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد:“لا أرى مشكلة في استخدام العملات الوطنية في التجارة بين روسيا وإثيوبيا، وآمل بدء المفاوضات حول هذا الموضوع قريبا”.

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وأضاف:“نعلم أن روسيا والصين والهند والسعودية شرعوا بالفعل في استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، وأعتقد أن استخدام العملات الوطنية صيغة جيدة للتعاون وخاصة أننا أصبحنا جزءًا من مجموعة بريكس”.

ونفى أوريات صحة أنباء جرى تداولها قبل فترة بشأن اعتزام إثيوبيا تقليل حجم صادرات البن إلى روسيا.

وقال بهذا الشأن:” أعلم أنه كانت هناك أنباء العام الماضي بشأن تقليل الصادرات إلى روسيا، ولكن هذا غير صحيح”، مشيرا إلى أن بلاده تريد تصدير المزيد من البن إلى أنحاء العالم.

وكشف السفير الأثيوبي أن بلاده تخطط لتصدير السلع مباشرة إلى روسيا باستخدام خدمات الشحن الجوي.

وتابع:“أننا بحاجة إلى أن يأتي البن والزهور مباشرة إلى موسكو، وآمل أن نستطيع القيام بذلك”، موضحا أن رحلات الشحن الجوي بين إثيوبيا وروسيا بدأت بالفعل.

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