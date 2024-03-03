التموين تطرح 12 فرصة استثمارية جديدة بـ8 محافظات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات، لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية.

ويضم الطرح فرصة استثمارية بمحافظة البحيرة على مساحة 26 فدان ،وفرصة استثمارية بمحافظة الأقصر على مساحة 14 فدان، وفى محافظة الشرقية على مساحة 30 فدان بمنطقة بلبيس.

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ويضم أيضا فرصة استثمارية بنفس المحافظة على مساحة 4 فدان بمنطقة“العصلوجى”، وفى محافظة بنى سويف فرصة استثمارية بالمنطقة الصناعية 2/31 بمساحة 133 فدان، وفرصة أخرى بنفس المحافظة بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 47 فدان، وفرصة ثالثة بمنطقة أرض مصنع الثلج ببنى سويف على مساحة 2350 مترا مربعا.

وفرصة فى محافظة السويس بمنطقة حي فيصل على مساحة 3.5 فدان، وفى نفس المحافظة بمنطقة“الغابة الشجرية” على مساحة 17 فدان، وفى محافظة المنيا بمركز المنيا على مساحة 30 فدان، وفى محافظة جنوب سيناء بمنطقة طور سيناء على مساحة 10 فدان، وفى محافظة الوادي الجديد بمنطقة الخارجة على مساحة 100 فدان.

من جانبه، قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.

وشدد المصيلحى، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة، بالإضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ أكثر من 404 فدان في 8 محافظات.

ولفت إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.

وأشار إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.

وأكد أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ ما يقرب من 26 مشروعاً في عدد 11 محافظة باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.

وأشار عشماوي، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.

ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22%؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري.

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