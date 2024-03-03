التموين تطرح 12 فرصة استثمارية جديدة بـ8 محافظات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات، لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية.
ويضم الطرح فرصة استثمارية بمحافظة البحيرة على مساحة 26 فدان ،وفرصة استثمارية بمحافظة الأقصر على مساحة 14 فدان، وفى محافظة الشرقية على مساحة 30 فدان بمنطقة بلبيس.
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ويضم أيضا فرصة استثمارية بنفس المحافظة على مساحة 4 فدان بمنطقة“العصلوجى”، وفى محافظة بنى سويف فرصة استثمارية بالمنطقة الصناعية 2/31 بمساحة 133 فدان، وفرصة أخرى بنفس المحافظة بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 47 فدان، وفرصة ثالثة بمنطقة أرض مصنع الثلج ببنى سويف على مساحة 2350 مترا مربعا.
وفرصة فى محافظة السويس بمنطقة حي فيصل على مساحة 3.5 فدان، وفى نفس المحافظة بمنطقة“الغابة الشجرية” على مساحة 17 فدان، وفى محافظة المنيا بمركز المنيا على مساحة 30 فدان، وفى محافظة جنوب سيناء بمنطقة طور سيناء على مساحة 10 فدان، وفى محافظة الوادي الجديد بمنطقة الخارجة على مساحة 100 فدان.
من جانبه، قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.
وشدد المصيلحى، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة، بالإضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ أكثر من 404 فدان في 8 محافظات.
ولفت إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.
وأشار إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.
وأكد أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ ما يقرب من 26 مشروعاً في عدد 11 محافظة باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.
وأشار عشماوي، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.
ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22% من إجمالي الناتج المحلي المصري.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107927498